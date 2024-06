Une fin en apothéose pour My Hero Academia ? Le mangaka Kohei Horikoshi va tout faire pour terminer son manga très populaire en beauté, et s'adresse aux fans.

My Hero Academia parle peut-être à moins de monde que Dragon Ball ou One Piece, mais il fait pourtant partie des mangas les plus populaires au Japon. Dès son arrivée en France, il a trouvé son public et a même augmenté ses ventes au fur et à mesure. Désormais, la franchise est bien implantée avec des œuvres papier, une série et des films d'animation ou des jeux vidéo. Mais son créateur s'apprête à apporter la touche finale d'ici les prochaines semaines.

Le chapitre 424 de My Hero Academia a été émouvant à plus d'un titre pour les lecteurs et lectrices. D'une part pour les événements relatés, mais aussi parce que ces pages supplémentaires étaient annonciatrices de la fin. L'épilogue disponible depuis quelques semaines a en effet amorcé l'arrêt définitif de My Hero Academia, et il y a même une date. Il faudra dire au revoir à Deku et à l'ensemble des personnages à compter du 5 août 2024. C'est à ce moment précis que sortiront les dernières planches du manga dans le célèbre Weekly Shōnen Jump.

Avant de tirer le rideau sur My Hero Academia, le créateur a adressé un message aux fans :

Je suis désolé pour cette pause de deux semaines ! En raison de divers plannings qui se chevauchent, cela ressemblait à un mille-feuille ! Il ne reste plus que 5 chapitres. Peut-être que certains penseront « Il reste encore 5 chapitres !? » ou d'autres « Seulement 5 chapitres !? ». Les avis peuvent être partagés, mais je vais faire de mon mieux pour que vous puissiez tous les apprécier, ces 5 derniers chapitres ! Avec Deku et les autres ! Ça a été une sacrée aventure, mais le fait d'avoir dessiné Deku et les autres pendant près de 10 ans, c'est grâce à vous tous qui avez continué à lire. C'était comme un rêve. Je vous remercie énormément ! Alors, à la prochaine dans le Jump ! Kōhei Horikoshi, mangaka à l'origine de My Hero Academia, via Anime TV FR.

Si vous suivez plutôt la franchise via la série d'animation, n'oubliez pas que la saison 7 a débarqué sur Crunchyroll il y a quelques semaines de cela. Sur les réseaux sociaux, et en dépit de dix années d'exploitation, certains regrettent déjà de devoir délaisser l'oeuvre. Et vous, êtes-vous tristes que la fin soit déjà presque là ?