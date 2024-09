Hélas la fin de Jujutsu Kaisen se rapproche plus que jamais. Gege Akutami, l'auteur de l'oeuvre cultissime, a fait cette annonce fracassante en plein milieu de l'été. Une révélation qui a surpris et qui a chamboulé les fans. C'est en effet une énorme page qui se tourne après plus de 7 ans d'existence, alors que la licence rencontre un très grand succès au Japon et à l'international. Comme souvent, les prochaines pages circulent à l'avance sur le web et une traduction temporaire est disponible.

Le chapitre 271 de Jujutsu Kaisen a fuité avant l'heure

Le chapitre 271 de Jujutsu Kaisen s'ouvre sur un échange entre Nobara, Yuji et Megumi au sujet d'investigations sur un mystérieux sorcier et d'une possession. Chacun s'active pour donner son avis et tenter de faire avancer les choses malgré la difficulté de la tâche de cette nouvelle mission. Ils devront aider un couple qui est sous l'effet d'une malédiction lancée par un utilisateur du fléau. La cliente finira par revoir le visage de son compagnon, avant qu'un flashback n'ait lieu au cours duquel Yuji se souvient d'une conversation avec Gojo. Elle parle notamment de l'avenir du protagoniste et du fait que tout le monde meurt un jour ou l'autre.

Vers la fin du chapitre 271 de Jujutsu Kaisen, les choses s'accélèrent et on voit les survivants de la bataille de Shinjuku retourner à leur vie normale. Mais le climax de ces pages, c'est la vision du doigt de Sukuna, qui repose dans une petite boîte ouverte, dans l'hôtel identique à celui du premier chapitre. Voilà pour un résumé global de ce que raconte Jujutsu Kaisen Chapitre 271. Une conclusion qui divise déjà plusieurs internautes estimant qu'elle est rushée. « J'ai jamais vu une fin d'un manga autant rushée de ma vie, c'est une dinguerie »; « Quelle fin de m***e, je suis dégoûté »; « Ils auraient pu pondre une fin banger mais bon » peut-on lire sur X.

Quel avenir pour le manga culte ? À ce stade, tout est encore possible. Bien sûr, le manga prend fin, mais il y a encore de très nombreux moyens d'exploiter la franchise. D'ailleurs, un futur à Jujutsu Kaisen semble avoir déjà été teasé, sans que l'on sache la forme que cela prendra. Vers de nouveaux films ? Séries animées ? Jeux vidéo ? Des podcasts ? Un peu plus tôt cette année, Bandai Namco a sorti le jeu Jujutsu Kaisen Cursed Clash sur consoles et PC.





Les trois premières pages du chapitre 271.

Source : Go_Jover.