Quand il n'y en a plus, il y en a encore ! Les fans de My Hero Academia ont fait leurs adieux à l'œuvre de Kōhei Horikoshi l'an dernier… du moins sur papier. L'anime se poursuit encore avec une ultime saison prévue en 2025. Cependant, ce n'est pas la seule sortie qui fera de l'œil à la communauté MHA. De fait, le spin-off Vigilante, très apprécié lui aussi, prépare enfin son arrivée sur nos écrans après nous avoir happé dans ses pages. Le trailer est là !

La série My Hero Academia tant attendue

My Hero Academia s'inscrit dans une ère où la figure du super-héros se redéfinit pour sortir des modèles éculés. On le voit bien avec des séries comme The Boys et Invicible, ou le futur jeu Dispatch. Ainsi, le manga d'Horikoshi nous invite dans un monde où il n'y a rien d'étonnant à avoir des super-pouvoirs ou, plus exactement, des alters. De nombreuses personnes en sont dotées, si bien que leur utilisation est régulée… du moins, en principe !

C'est là qu'intervient Vigilante – My Hero Academia Illegals. Contrairement à Deku et ses compagnons du manga original, cette série met en lumière des utilisateurs d'alter qui agissent sans autorisation. Prenant le contrepied du cadre scolaire de MHA, ce spin-off montre comment un jeune garçon désireux de devenir un héros va revoir ses principes pour agir dans l'ombre avec toute une bande d'auto-justiciers.

Bien que tirée de l'univers de MHA, Vigilante est une création de Hideyuki Furuhashi, au scénario, et de Betten Court, à l'illustration. Pour autant, elle a rencontré un franc succès sur papier. C'est pourquoi les fans attendent impatiemment son adaptation. L'anime vient justement de préciser sa sortie au 7 avril 2025 dans un tout nouveau trailer qui annonce la couleur ! De grands défis seront au rendez-vous pour repousser les limites de Koichi, notre nouveau héros.