Le nouveau grand projet pour la licence My Hero Academia fait une annonce de taille, il passe un cap. Toutefois, ça ne passe pas auprès de tout le monde.

La conclusion du manga My Hero Academia n'a pas encore signé la fin pour l'œuvre de Kōhei Horikoshi. Il se passe encore de grandes choses autour de la franchise. Les fans vont donc encore en avoir à se mettre sous la dent. Qui plus est, ça pourrait bien durer encore un moment. Cependant, il n'est pas dit que ça plaise à tout le monde. Déjà, sur les réseaux sociaux, des doutes apparaissent.

Une nouvelle étape pour My Hero Academia

Après avoir refermé le dernier tome de My Hero Academia, les fans pourront revivre cette conclusion de plusieurs façons ! En effet, le grand final va se rejouer à l'écran, et ce, doublement dans un premier temps. Mais, nous pourrions finalement dire « triplement » désormais. D'abord, les fans vont pouvoir découvrir la fin de l'anime dès le mois d'octobre 2025. Ensuite, ce sera au tour du nouveau jeu, MHA All's Justice de retranscrire les ultimes aventures de Deku. Mais, un autre projet est aussi en préparation et ça vous changer !

Ça se passe du côté de Netflix. Eh oui ! Vous étiez peut-être passé à côté de l'information, mais après One Piece, la plateforme de SVOD lance un nouveau chantier d'adaptation pour un manga phénomène. Il s'agit donc de My Hero Academia, qui prendra la forme d'une série live-action.

Le projet n'en est encore qu'à ses balbutiements. Nous savions déjà que le réalisateur Shinsuke Sato, déjà connu pour plusieurs adaptations de manga (Bleach, Alice in Borderland), travaillerait sur celle de My Hero Academia. Nous apprenons en plus cette semaine que la série s'est trouvé un scénariste en la personne de Jason Fuchs. L'homme est un habitué de l'action, ayant notamment contribué aux films Wonder Woman et Argylle.

Bien que le projet semble s'entourer de personnalités adaptées à une licence comme My Hero Academia, ça ne fait pas que des heureux. Sur les réseaux sociaux, des internautes se montrent ravis, quand d'autres n'hésitent pas à partager leur inquiétude. Certains font par exemple la comparaison avec d'autres adaptations en live-action, à l'instar de Gambling School1 qui n'a pas été des plus convaincants. D'autres voudraient radicalement ne plus voir de tel entreprises2. Netflix va donc devoir mettre les moyens pour convaincre les fans.

Jason Fuchs. © Matt Winkelmeyer/Stringer, Getty Images.