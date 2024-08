Ça y est, la fin de My Hero Academia est imminente et... elle a fuité sur le web ! Alors on peut vous dire que si vous êtes fan, vous allez pleurer, mais peut-être pas que de tristesse...

C'est un grand moment qui approche pour My Hero Academia. Après 10 ans d'existence et plus de 40 tomes, le manga de Kōhei Horikoshi s'apprête à tirer sa révérence. Véritable vent de fraîcheur dans la formule shonen nekketsu, il a captivé des milliers de lecteurs à travers le monde. Ceux-ci attendent impatiemment de découvrir la conclusion de ce titre-phare des années 2010. Mais... ils peuvent en avoir un aperçu complet dès maintenant, puisque l'ultime chapitre 430 a entièrement leaké sur le web.

Que se passe-t-il dans le chapitre 430 de My Hero Academia ?

Une fois n'est pas coutume un nouveau chapitre à paraître dans le célèbre Weekly Shonen Jump a fuité en ligne. Cette fois, il s'agit du tout dernier du manga My Hero Academia. Mais, avant même de se plonger dans le contenu, on peut vous dire que Deku apparaîtra sur la couverture du magazine de pré-publication.

Illustration de Deku pour le chapitre 430 de MHA © Kōhei Horikoshi.

Le chapitre 430 commence par une leçon de vie que Deku se remémore. Dans les cartouches réservées au narrateur, il rapporte ce qu'il a compris « quand [il] avai[t] 17 ans », à savoir que les gens naissent tous inégaux, avec des tailles, des formes différentes, mais que, malgré tout, ils prennent « soin les uns des autres ».

Pendant ce monologue interne, les images laissent deviner que notre adolescent a bien grandi, sans le montrer vraiment pour le moment. Le fil de ses pensées se poursuit. Il se rappelle comment « ce jour-là », les voix de ses compagnons l'ont aidé à devenir un héros, tout comme eux en sont devenus.

Les cases nous offrent en même temps un résumé rapide d'événements vécus par Deku et ses amis. Puis, nous avons droit à un saut de 8 ans dans le futur. Un à un, le chapitre va a à la rencontre des élèves survivants de la guerre, jusqu'à Deku, en pleine conversation avec Shoto. Il lui explique notamment comment il a compris, durant une discussion avec Aizawa, qu'il pouvait aider les autres grâce au savoir à l'expérience acquises lors des derniers événements.

Alors qu'il poursuit son chemin, Deku vient au secours d'un enfant qui trébuche. Il remarque que Dai, essaie de faire la même chose. Le jeune garçon reconnaît Izuku et se confie à lui sur ses doutes concernant l'avenir. Il se demande s'il a une chance de devenir « un héros comme All Might et [lui] ». Après avoir vu Dai en action, Deku n'hésite pas à le rassurer. Le chapitre de My Hero Academia se termine sur cette image... ou presque.

Le chapitre 430 ne s'arrête pas là !

La page 14 voit All Might débarquer en trombe dans le manga. Il échange quelques mots d'encouragement avec Deku, suivi par Bakugo. S'ensuit une double page qui montre nos héros avançant tous ensemble vers l'avenir. On peut alors lire ceci : « C'est l'histoire de la manière dont nous continuerons à agir ».

Double page 16-17 du chapitre 430 de MHA © Kōhei Horikoshi.

My Hero Academia s'achève donc sur ces mots... Mais est-ce véritablement la fin ? Les lecteurs de manga connaissent ces œuvres qui se découpent en plusieurs parties avec des ellipses, comme les anime Dragon Ball et Dragon Ball Z ou Naruto et Naruto Shippuden. D'autant qu'il semblerait qu'une grosse annonce doive être faite dimanche prochain (le 4 août chez nous, soit le 5 août au Japon).

Où lire la fin de MHA ?

Comme les autres mangas édités en France par Shueisha, My Hero Academia est disponible sur la plateforme MANGA PLUS. Vous y retrouverez gratuitement et légalemnt les tous premiers chapitres, ainsi que les trois derniers parus dans le Weekly Shonen Jump. Cela dit, ces derniers ne sont disponibles que trois semaines. Ainsi, dimanche 4 août, à 17 heures, le chapitre 430 viendra s'ajouter à la liste tandis que le 427 ne sera plus consultable.

Que les fans sèchent leur larme ! Bien que ce chapitre soit le dernier, l'anime MHA n'est pas encore arrivé au bout de l'aventure. La saison 7 est d'ailleurs arrivée au début de l'été sur Crunchyroll. Une adaptation étonnante en live action serait également prévue chez Netflix, à la manière de One Piece. Qui plus est, avec la conclusion du manga, tout un tas de projets pour le célébrer sont prévus, comme la sortie d'un artbook spécial en 2025. L'esprit My Hero n'est pas encore prêt de s'éteindre.