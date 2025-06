L'été semble être le moment tout choisi pour les grandes nouvelles de la part des plateformes de SVOD. En parallèles des nouveautés qui arrivent ces jours-ci sur Prime Video, Disney+, HBO Max ou encore Netflix ont pu faire quelques annonces. Cette dernière en a encore une en poche et joue même carte sur table avec les fans. Cela concerne l'un des séries qui marchent le mieux en ce moment. On peut maintenant officiellement dire qu'elle reviendra !

Netflix fait un nouveau pari avec cette série très appréciée

Au départ, le pari était risqué. Pourtant, Netflix a rompu la malédiction ! Nous parlons ici des adaptations live-action de mangas ; habituellement décriées, elles deviennent tendance grâce à la plateforme de SVOD. Elle avait bien fait un coup d'essai assez mitigé avec Death Note. Mais le succès colossal de One Piece a montré que c'était possible de réussir en la matière et ce n'est pas la seule série à y parvenir. On peut désormais citer Bet, la série tirée de Gambling School (Kakegurui).

La série qui adapte le manga de Homura Kawamoto et Tōru Naomura fait étonnamment partie des gros succès de Netflix. La première saison de Bet s'est en effet hissée pendant trois semaines consécutives dans le Top 10 des séries anglophones à sa sortie en mai dernier. Avec des audiences solides, elle a prouvé une fois de plus que les adaptations live-action pouvaient réussir à trouver leur public.

Dès lors, Netflix ne peut pas passer ignorer l'intérêt du public pour cette relecture libre de Gambling School. C'est pourquoi la plateforme de SVOD renouvelle officiellement la série Bet pour une saison 2. Le showrunner Simon Barry (Continuum, Warrior Nun) sera de nouveau à la barre. Il se dit alors très heureux de cette nouvelle et que « cette équipe incroyable revienne à St. Dominic's pour d'autres jeux et pour la folie générale ».

De quoi parle la série Bet ?

Bet est donc l'adaptation en live-action du manga Gambling School. Comme il l'avait déjà fait avec le comic book Warrior Nun, Simon Barry n'hésite pas à prendre de grandes libertés dans sa retranscription de l'univers pour Netflix. Pour autant, on y retrouve la grande trame autour des jeux d'argent dans une école d'élite.

De fait, Bet nous entraîne au pensionnant privé de Saint Dominic, une école pas tout à fait comme les autres. Le statut des élèves est déterminé selon leur réussite aux jeux d'argent. Le pari fait donc loi dans cet établissement. Mais l'arrivée d'une nouvelle élève, Yumeko, vient perturber l'équilibre établi alors qu'elle vient avec un objectif : venger la mort de ses parents. Entre teen drama et suspens, Netflix a trouvé la formule pour son public.