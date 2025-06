Les fans de My Hero Academia ne peuvent pas passer à côté de ce collector particulièrement bien rempli. D'autant plus qu'il est proposé à un prix raisonnable. Mais faites vite pour être sûr de l'avoir !

C'est une page qui se tourne pour les fans français de My Hero Academia. Après la parution du dernier chapitre, nous avons enfin assisté à la sortie de l'ultime volume relié du manga. L'œuvre de Kōhei Horikoshi aura ainsi fait palpiter le cœur des fans pendant une bonne dizaine d'années. Mais peut-être que vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir le tome 42 ? Dans ce cas, il n'est pas trop tard pour craquer pour sa grande édition collector.

Le collector ultime de My Hero Academia est pour vous

Ça y est, il est enfin sorti. Le tome 42, le tout dernier de la saga My Hero Academia, est disponible chez les principaux revendeurs depuis le 5 juin 2025. Cela marque une grosse étape pour tous les fans qui se respectent. C'est, non sans émotions, qu'ils disent au revoir à Midoriya, alias Deku, et tous ses compagnons de l'Académie !

Pour marquer le coup, l'éditeur français Ki-oon a conçu un collector digne de ce nom. Si vous êtes un véritable amateur de My Hero Academia, alors cette « édition Plus Ultra » du tome 42 devrait avoir tout ce qu'il faut pour vous satisfaire. En plus du livre qui contient à la base un chapitre inédit, elle rassemble 7 goodies en un coffret :

Jaquette alternative réversible illustrée de nos jeunes héros

Livret d'illustrations

Set de papeterie décoré coloré

Cravate rayée avec le visage de Deku

Jeu de dames inédit 24 pions

Lampe LED rendant hommage à la Bataille Finale

T-shirt (taille L) à l'effigie de Deku et de son mentor, All Might

© Ki-oon éditions.

L'édition collector du tome 42 de My Hero Academia est encore disponible. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'en faire l'acquisition au moment des précommandes, il n'est donc pas trop tard. Foncez dès maintenant :