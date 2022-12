La Famille Addams et Netflix, c'est une affaire qui roule. En moins d'un mois, la série Mercredi a réussi à être incontournable, et pas que sur la plateforme au N rouge...

Mercredi, une nouvelle référence des programmes Netflix

En 28 jours, Mercredi est l'un des plus gros succès jamais rencontrés par Netflix. Mais c'est quoi ? Une série sur l'un des deux enfants terribles de la Famille Addams, Wednesday, alors qu'elle intègre la Nevermore Academy. L'école de la dernière chance pour elle après s'être fait renvoyer de ses précédents établissements.

À présent étudiante à la singulière Nevermore Academy, Mercredi Addams tente de s’adapter auprès des autres élèves tout en enquêtant à la suite d’une série de meurtres qui terrorise la ville…

Un programme relativement attendu pour deux raisons. La première, c'est le retour de la franchise Famille Addams qui fait partie de la pop culture. La seconde, c'est que Tim Burton (Edward aux Mains d'argent, Ed Wood, Mars Attacks...) est étroitement impliqué dans le projet puisqu'il a réalisé les quatre premiers épisodes et est le producteur de la série.

Résultat, c'est un énorme carton pour Netflix avec plus de 752,5 heures de visionnage. Ca fait de Mercredi l'une des séries anglophones les plus regardées de la plateforme. En deuxième position, on retrouve Dahmer et ses 856,2 millions d'heures de visionnage, et tout en haut, Stranger Things 4 avec 1,35 milliard d'heures de visionnage.

La série Wednesday en tendance sur Tik Tok

Le réseau social Tik Tok s'est emparé de ce succès dans la foulée. Les abonnés du service se filment avec ou sans cosplay de Mercredi, en train de reproduire une danse que l'on voit dans un des épisodes. Des performances partagées avec le hastag #Wednesdaydance.

Netflix peut dire un grand merci à Jenna Ortega, l'actrice qui porte à bout de bras le show TV du début à la fin.