Poursuivons notre tour d'horizon des sorties de la semaine sur les plateformes de streaming vidéo (Netflix, Prime Video, Disney+, Max). Du 11 au 17 novembre 2024, le service d'Amazon a offert de très gros films dont le chef d'oeuvre Forrest Gump de Robert Zemeckis (Retour vers le futur). Une pépite intemporelle qui était accompagné d'autres longs-métrages à voir comme Call Me By Your Name ou Arrête-moi si tu peux. En termes de séries, il y a eu la saison 5 de The Men's Club et l'arrivée de Cross avec Aldis Hodge (Black Adam, Invisible Man).

Tous les films Prime Video de la semaine du 18 au 24 novembre 2024

Les sorties de la semaine Prime Video vont vous détendre avec l'ajout de Délire express. Une comédie de David Gordon Green (la dernière trilogie Halloween) avec Seth Rogen et James Franco qui vont être victimes de paranoïa après une forte consommation de Pineapple Express, une variété très rare de marijuana. Mais leur prise de drogue ne pourra pas tout expliquer, notamment les tueurs qui sont à leur poursuite.

L'une des plus grandes comédies romantiques de Noël, qui est un classique dans le genre, est de retour sur Prime Video. Il s'agit de Love Actually avec son casting de stars. Amazon a également prévu de la nouveauté avec la nouvelle production de Jérémy Guez (BRI), Tigres et Hyènes. Un film policier avec le rappeur Fianso, Vincent Perez, Géraldine Nakache...

20/11 When Love Strikes Délire express Love Actually

21/11 Le Challenge

22/11 Pimpinero Tigres Et Hyènes



Toutes les séries de la semaine du 18 au 24 novembre 2024

Une nouvelle série basé sur un film culte des années 90, lui-même tiré du roman Les Liaison Dangereuses, débarque sur Prime Video cette semaine. Vous avez une idée ? Sexe Intentions (Cruel Intentions) est de retour dans un format épisodique, mais sans Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillipe, Reese Witherspoon, Selma Blair et Joshua Jackson. Cette nouvelle adaptation, qui sera disponible en exclu sur Amazon Prime Video, repart de zéro avec un casting inédit.

« Caroline Merteuil et son demi-frère, Lucien Belmont, sont deux étudiants populaires d'une université de Washington. Mais quand un bizutage tourne mal, les deux jeunes vont devoir tout faire pour maintenir leurs statut. Pour cela, Caroline demande à Lucien de séduire la douce et pieuse fille du vice-président, Annie Hargrove, si il réussit, elle réalisera son fantasme de s'offrir totalement à lui ». Rendez-vous le 21 novembre 2024 sur Prime Video.

19/11 Jeff Dunham’s Scrooged-Up Holiday Special - stand-up

21/11 Sexe Intentions (Cruel Intensions) - saison 1 - la série Dinner Club - saison 3

22/11 El Circo de los Muchachos - série documentaire



Source : Amazon Prime Video.