On entame une nouvelle semaine, et comme chaque lundi, on fait un point sur toutes les nouveautés Netflix, Prime Video, Disney+ et Max. La semaine dernière, la firme au N rouge a gâté les fans de séries avec le lancement, à vingt quatre heures d'intervalle, des deuxièmes parties de la saison 6 de Cobra Kai et de la saison 2 d'Arcane. La plateforme a aussi encore copié la télévision linéaire avec des téléfilms qu'on pourrait retrouver sur TF1. Oui, ce n'était pas la gagne au niveau des films, mais ce sera meilleur dans les prochains jours.

Tous les films Netflix de la semaine du 18 au 24 novembre 2024

Quoi de neuf dans les sorties de la semaine Netflix ? Si vous cherchez une nouvelle romance de Noël, vous pouvez surveiller The Merry Gentlemen. Une comédie romantique avec Chad Michael Murry (Les Frères Scott) qui va devoir intégrer une revue masculine pour sauver un lieu de spectacle dans une ville de province. À partir du 22 novembre 2024, vous pourrez visionner un film d'animation qui s'annonce superbe : Ellian et le Sortilège. Un long-métrage par le créateur de Toy Story, Cars et d'autres succès Pixar.

Le même jour, Netflix mettra en ligne la comédie dramatique JOY avec Jennifer Lawrence qui raconte le parcours d'une femme de 40 ans qui souhaite accéder au rêve américain. Un récit inspiré d'une histoire vraie. Il y aura également La Leçon de piano avec Samuel L. Jackson et John David Washington. Une création originale Netflix où une famille se déchire autour de la vente d'un piano. Pour les plus courageux, il y a Le Dernier Voyage du Demeter mais c'est visiblement dispensable vu les retours.

20/11 The Merry Gentlemen GTMAX The Merry Gentlemen Nos Océans - documentaire

22/11 Ellian et le Sortilège JOY La Leçon de piano - un drame avec Samuel L. Jackson et John David Washington (Tenet)

23/11 Le Dernier Voyage du Demeter



Toutes les séries de la semaine du 18 au 24 novembre 2024

C'est triste, mais c'est bientôt la fin définitive d'une série incroyable : Arcane. En effet, avant même la diffusion des deux premières parties de la saison 2 sur Netflix, il a été annoncé qu'il n'y aurait pas de saison 3. Il faut donc se préparer à faire vos adieux à cette grosse pépite, mais pas avant d'avoir vu la partie 3 qui sera disponible le 23 novembre 2024. Cette série monumentale a coûté environ 250 millions de dollars à Riot et Netflix, un record mais vu les critiques ultra positives, les sociétés ne doivent pas regretter cet investissement massif. Bien qu'Arcane s'arrête, attendez-vous à d'autres projets du même genre.

20/11 Adoration

21/11 Tokyo Overdrive

22/11 L’imperatruce - saison 2

23/11 Arcane - saison 2, partie 3 Outlander - saison 7, partie 2



Source : Netflix France.