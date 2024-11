Quels sont les films et séries à voir sur Disney+ pour la semaine du 18 au 24 novembre 2024 ? Voici un résumé de toutes les nouvelles sorties avec une valeur sûre de la maison de Mickey.

Comme chaque semaine, les plateformes SVOD telles que Netflix, Prime Video, Max et Disney+ mettent à jour leur catalogue pour accueillir de nouveaux films, documentaires et séries inédites. La semaine dernière, le service de streaming vidéo de la firme aux grandes oreilles a lancé la dernière création originale FX de Ryan Murphy (American Horror Story, Glee), Grotesquerie avec Niecy Nash (Claws) dans le rôle principal. Si vous ne savez pas encore quoi regarder dans les prochains jours, voici tous les ajouts qui arrivent d'ici dimanche.

Tous les films Disney+ de la semaine du 18 au 24 novembre 2024

Pour la semaine du 18 au 24 novembre 2024, Disney+ mise sur un film maison magnifique et adoré du public : Encanto la fantastique famille Madrigal. Un long-métrage d'animation qui raconte l'histoire d'une famille extraordinaire qui habite dans une maison magique et dans un endroit merveilleux appelé l'Encanto. Tous les membres de la tribu sont dotés de pouvoirs, sauf l'une des plus jeunes Mirabel. Alors que leur lieu de vie est menacé, cette jeune fille ordinaire va essayer de sauver sa famille. Ce sera disponible le 24 novembre 2024 sur Disney+.

Le deuxième film Disney+ de la semaine, c'est Le Silence de Mélodie. Il s'agit d'une adaptation du roman de Sharon M. Draper qui suit Mélodie Brooks, âgée de 12 ans, qui souffre de paralysie cérébrale mais qui va se battre pour se faire entendre des autres.

22/11 Le Silence de Mélodie

24/11 Encanto, la fantastique famille Madrigal



Toutes les séries de la semaine du 18 au 24 novembre 2024

Les sorties de la semaine Disney+ vont aussi offrir la suite d'une série appréciée : Tell Me Lies. La saison 2, composée de huit épisodes, arrive sur la plateforme le 20 novembre prochain. Attention spoilers !!!! « Lucy Albright (Grace Van Patten) et Stephen DeMarco (Jackson White) sont de retour à l'université, sans s’être reparlés à la suite de leur rupture au début de l'été. Bien qu'en désaccord, ils retrouvent leur dynamique addictive, aussi exaspérante qu'inéluctable ». Une deuxième saison qui s'intéresse davantage au groupe d'amis des anciens tourtereaux.

Hulu présentera également une mini-série pour ces nouveautés Disney+ du 18 au 24 novembre 2024 : Chinatown intérieur. Une autre adaptation d'un roman de Charles Yu cette fois-ci, avec Jimmy O. Yang (Silicon Valley) qui joue un serveur qui va se retrouver mêlé à une enquête policière malgré lui. Ce sera à regarder le 19 novembre 2024.

19/11 Chinatown, intérieur

20/11 Tell Me Lies - saison 2



Source : Disney+.