Dispo chez nous depuis le mois de juin, Max s’est fait une place rapidement parmi les grands. Il faut dire que le catalogue de la plateforme était déjà très chargé, et se remplit chaque semaine. Dans les prochains jours, comme Netflix, Prime Video et Disney+, Max va une nouvelle fois faire le plein de nouveautés avec au menu, de très gros films et une excellente série.

Tous les films Max de la semaine du 11 au 17 novembre 2024

Il y a du très lourd en film cette semaine sur Max, mais aussi du très passable. On pense ici notamment à The Flash, le dernier blockbuster de l’ancien DCU qui est sorti alors que malheureusement, tout était déjà terminé. Le film n’est clairement pas à la hauteur et fait même parfois peine à voir, notamment avec tout ce qui concerne ses effets spéciaux. Mais il y a tout de même pas mal de trucs sympas, notamment sa Supergirl et quelques caméos qui valent le détour. Jetez-y un œil vite fait. Sinon, on aura aussi le droit cette semaine sur Max à des films plutôt bien reçus, et de genres très différents. De la romance érotique avec la saga des Cinquante Nuances de Grey, ou encore du film prenant avec La Rage au Ventre et Blood Diamond avec Leonardo DiCaprio. Les fans de SF quant à eux pourront jeter leur dévolu sur Elysium, porté par Matt Damon, plutôt divertissant.

11/11 CINQUANTE NUANCES DE GREY - Les 3 films FAUTEUILS D'ORCHESTRE

14/11 THE FLASH

15/11 L'INTERVENTION LA RAGE AU VENTRE PHOTO DE FAMILLE BLOOD DIAMOND ELYSIUM



Toutes les séries de la semaine du 11 au 17 novembre 2024

Non, ce n’est pas encore l’heure pour la série évènement Dune Prophecy qui n’arrivera sur Max que la semaine prochaine. Pour le moment, il faudra faire avec deux séries déjà bien installées. On a d’abord Top of The Lake qui arrive avec ses deux saisons. Une série policière qui tourne autour d'enquêtes difficiles et délicates. Avec ses deux saisons, Top of The Lake a tout de même marqué les critiques et les spectateurs qui saluent notamment son ambiance parfois glaçante. La seconde série est quant à elle très connue puisqu’il s’agit de Luther, avec Idris Elba. Du polar, du thriller, porté par un acteur qui en impose sérieusement. Un film, Luther : Soleil Déchu, est même dispo pour qui veut boucler la boucle, mais c’est chez Netflix, la concurrence. Ici sur Max, c’est la série originale qui débarque en intégralité cette semaine.

11/11 TOP OF THE LAKE – Saisons 1 & 2

16/11 LUTHER – Saisons 1 à 5



source : Max