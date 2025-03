Après Netflix, Disney+ et Prime Video, on achève notre tournée des plateformes de SVOD avec Max. Dès le début du mois, le service de Warner s'est illustré avec d'énormes films événements comme Parasite, The Host et Memories of Murder de Bong Joon-ho, et The Batman de Matt Reeves pour ne citer qu'eux. Du côté des séries, les abonnés ont pu lancer la saison 7 de Young Sheldon ou encore un nouveau show télévisé espagnol When No One See Us.

Tous les films Max du 17 au 23 mars 2025

Quels seront les nouveaux films Max du 17 au 23 mars 2025 ? Pour cette nouvelle semaine, vous n'aurez pas à vous faire des nœuds au cerveau. Contrairement aux jours précédents, le western / thriller Brimstone de Martin Koolhoven, avec Dakota Fanning (Man on Fire), Guy Pearce (Memento) ou encore Kit Harington (Games of Thrones), sera le seul représentant des ajouts films de la semaine. « Dans l’Ouest américain, à la fin du XIX siècle. Liz, une jeune femme d’une vingtaine d’années, mène une vie paisible auprès de sa famille. Mais sa vie va basculer le jour où un sinistre prêcheur leur rend visite. Liz devra prendre la fuite face à cet homme qui la traque sans répit depuis l’enfance… ». Rendez-vous le vendredi 21 mars 2025 sur Max pour regarder Brimstone.

21/03 Brimstone



Toutes les séries du 17 au 23 mars 2025

Vous aurez en revanche bien plus de choses à voir dans les sorties de la semaine Max au niveau des shows télévisés, à commencer par la mini-série appréciée A Very English Scandal avec Hugh Grant (Heretic) et Ben Whishaw (Black Doves). « Un portrait du leader du parti libéral Jeremy Thorpe, accusé de complot et incitation au meurtre sur la personne de Norman Scott ». On retrouvera aussi une touche britannique au détour de la mini-série Quiz qui met en scène la tricherie d'un couple, Charles et Diana Ingram, au très célèbre jeu Qui veut gagner des millions ?

Dans les nouveautés Max du 17 au 23 mars 2025, il y aura également une série documentaire qui s'intéressera à l'affaire Karen Read. Un cas juridique où une femme a été accusée d'avoir été responsable de la mort de son petit ami lors d'une soirée arrosée entre amis. Au milieu des rencontres de tennis et de ski, vous pourrez aussi découvrir une des nouvelles séries HBO Max de 2025 : A Decent Man. « Paweł est un homme honnête, un mari dévoué, un père et un chirurgien compétent. Une décision hâtive change à jamais le cours de sa vie parfaite ».

18/03 L'affaire Karen Read : homicide ou complot ? - série documentaire

19/03 Quiz - mini-série Tennis Masters 1000 Miami - du 19 au 30 mars 2025 - avec Eurosport

21/03 A Decent Man Finales de la Coupe du Monde de Ski de fond - du 21 au 23 mars - avec Eurosport Dernière étape de la Coupe du monde de Biathlon - du 21 au 23 mars - avec Eurosport

22/03 A Very English Scandal - mini-série Finales de la Coupe du Monde de Ski alpin - du 22 au 27 mars - avec Eurosport Cyclisme Milan San Remo - avec Eurosport



Source : Max France.