Game of Thrones donne quelques nouvelles de la suite, et c’est plutôt rassurant quand on sait à quel point les fans attendent depuis des années. Explications.

C’est une phrase que les fans de Game of Thrones connaissent par cœur : « The Winds of Winter arrive… un jour ». Et justement, George R.R. Martin a donné un nouvel update sur l’avancement du très attendu sixième tome de sa saga littéraire A Song of Ice and Fire. Un éclair de lucidité… ou un simple rappel que l’attente n’est pas encore terminée ?

Un projet Game of Thrones qui reste entièrement entre ses mains

Dans une récente déclaration à Collider, l’auteur a partagé quelques mots sur son travail en cours sur Game of Thrones. Et s’il ne donne toujours pas de date de sortie, il tient à rassurer : le livre avance, et il semble plutôt satisfait de ce qu’il écrit.

Je dois m’y remettre. Je dois finir ces livres. C’est la seule chose sur laquelle j’ai un contrôle total.

Une phrase lourde de sens, surtout pour ceux qui ont suivi de près les nombreuses adaptations de son œuvre à l’écran, parfois éloignées de sa vision initiale. Contrairement aux séries télévisées Game of Thrones, Martin insiste : les romans restent son territoire créatif à 100 %. Pas de contraintes de budget, pas d’ingérences de studios ou de co-scénaristes : les livres seront exactement ce qu’il veut qu’ils soient.

Un rythme d’écriture toujours aussi lent

Mais George R.R. Martin ne cache pas non plus sa frustration face au temps que lui prend l’écriture.

Je pense que celui que je suis en train d’écrire se passe plutôt bien, mais j’aimerais que ça aille plus vite.

Une phrase que beaucoup de fans pourraient reprendre mot pour mot. Car cela fait désormais plus de dix ans que Game of Thrones The Winds of Winter est en développement. Et malgré plusieurs annonces d’avancement au fil des années, le livre se fait toujours attendre.

Depuis la sortie de A Dance with Dragons en 2011, les lecteurs de la saga vivent dans l’espoir de pouvoir enfin découvrir la suite des intrigues de Game of Thrones… par les mots de leur auteur d’origine, et non à travers les raccourcis scénaristiques de la série télé.

Mais cette attente est aussi devenue un sujet à part entière dans la culture pop. À tel point que Game of Thrones The Winds of Winter est souvent cité comme l’un des livres les plus attendus au monde… sans que personne ne puisse prédire s’il arrivera réellement dans les mois ou les années à venir.

Source : Collider