Actuellement une grève massive a lieu à Hollywood, de quoi totalement renverser les rapports de force. En effet début mai on pouvait apprendre que le syndicat des scénaristes avait acté l’échec des négociations avec les principaux studios sur une hausse des rémunérations. Entrainant ainsi un arrêt du travail. Et cette grève touche tout le monde y compris les mastodontes comme Disney et bien évidemment Marvel.

Marvel : des projets dans la mouise

Comme toujours Marvel a de très nombreux projets en route et vous allez encore manger du super-héros pendant de nombreuses années. Au sein des nouveautés à venir on note notamment un certain Thunderbolts et la série Wonder Man. L'information nous provient du média Deadline qui nous apprend que les studios ont mis en pause la production à venir, qui devait commencer à tourner dans trois semaines à Atlanta. L'équipe a été informée aujourd'hui et les initiés disent que le plan est de reprendre la production une fois la grève terminée, à une date indeterminée.

Cette décision intervient après que Marvel ait également suspendu la pré-production de Blade, qui devait également être tournée en juin. Bref rien ne va plus pour le géant américain et cela devrait repousser les films de nombreux mois en avant si la grève perdure dans le temps. On espère évidemment qu'un accord sera conclu entre les grévistes et les dirigeants des studios...

Thunderbolts c'est quoi ?

Un concept art du film (fuite).

À l'image des Avengers, les Thunderbolts est le donc nom d'une équipe de super-héros évoluant dans l’univers Marvel. Dans le film celle-ci devrait comprendre plusieurs têtes connues avec Yelena Belova, Bucky Barnes/Soldat de l'Hiver, John Walker/U.S. Agent, Alexei Shostakov/Red Guardian, Antonia Dreykov/Taskmaster, Ava Starr/Fantôme, Thaddeus Ross et Valentina Allegra de Fontaine. C'est d'ailleurs dans ce fameux film que l'on devrait avoir le plaisir de retrouver Harrison Ford qui troque cette fois son chapeau d'Indiana Jones pour l'uniforme de Ross.

La série Wonder Man, qu'est ce que c'est ?

On retrouve au casting Yahya Abdul-Mateen dans le rôle de Simon Williams/Wonder Man et Ben Kingsley dans le rôle de Trevor Slattery. Pour ceux qui ne connaissent pas Wonder Man il s'agit un peu d'un rival de Tony Stark (du moins il est présenté comme tel dans les Comics). À la différence qu'il ne possède pas d'armure mais plutôt des pouvoirs surhumains grâce aux traitements chimiques et radiologiques de son corps. Coté équipement, pendant un temps il possède des réacteurs dorsaux fixés à son uniforme pour se déplacer dans les airs, le tout grâce au travail de Tony Stark. Reste à voir quel sera son traitement dans la série Marvel.