Les voies de Marvel sont impénétrables. C'est ainsi que l'on peut apprendre que le grand, le beau, l'unique Harrison Ford va rejoindre le MCU pour y incarner un rôle pour au moins deux films. C'est via le site d'information slashFilm que l'on peut apprendre la nouvelle.

Vous prendrez bien un peu d'Indiana Jones dans votre film Marvel ?

Eh oui, l'acteur de 80 ans va donc encore jouer dans un film d'action et non des moindres puisqu'il va incarner le fameux General Ross. Il devrait ainsi apparaitre dans Captain America 4 et Thunderbolts. Pour mémoire, Les Thunderbolts est le nom d'une équipe de super-héros à l'image des Avengers. Dans les Comics (reste à voir ce qu'il va en être dans le MCU) après la disparition des Vengeurs et des Quatre Fantastiques, la nouvelle équipe de super-héros apparaît pour combler le vide laissé.

Thaddeus « Thunderbolt » Ross que l'on connait aussi sous le nom de General Ross n'est autre que Red Hulk. Sous sa forme de Hulk rouge, il possède de vastes pouvoirs surhumains qui sont très proches des pouvoirs de Hulk. Mais visiblement dans les films Marvel, Ford est prévu pour jouer le General Ross lorsqu'il n'était qu'un simple officier militaire au sein de l'US Air Force, on ne sait pas encore si on aura le droit à un Harrison "Red Hulk" Ford dans le MCU.

Le film Thunderbolts est attendu pour le 26 juillet 2024 au cinéma. Il est prévu pour clôturer la phase 5 du MCU. Captain America : New World Order est lui prévu un peu plus tôt pour le 3 mai 2024 quand Ford aura tout de même 82 ans.

Que pensez-vous de l'arrivée d'Harrison Ford au sein de l'univers Marvel ? Bonne ou mauvaise idée ?