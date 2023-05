Pour enrayer une perte massive d'abonnés et surtout réaliser d'importantes économies, Disney+ s'apprête à faire un énorme nettoyage de printemps. Et les abonnés seront directement impactés.

Pour la deuxième fois en l'espace de quelques mois, Disney+ a perdu un très grand nombre d'abonnés. Fin 2022, 2,4 millions ont quitté le navire, et sur le dernier trimestre, 4 millions de personnes ont décidé de ne pas renouveler leur abonnement. Et à la vue des récentes nouvelles, la fuite va peut-être s'accentuer encore davantage. De nombreux programmes vont passer à la trappe d'ici la fin mai.

Ces films, séries et documentaires supprimés de Disney+ en mai 2023

Avec 157,8 millions d'abonnés contre 164,2 millions l'année dernière, Disney+ accuse un peu le coup. Surtout en Inde où 3,8 millions de téléspectateurs ont résilié leur abonnement sur un trimestre, en partie à cause du... cricket. Et ce n'est pas une blague. La firme de Mickey a perdu les droits de l'Indian Premier League de cricket, une discipline très célèbre là-bas, et en a subi les conséquences directes.

Pour endiguer un peu la chute, la société a lancé une offre Disney+ avec des pubs. Un bon plan ? Pas vraiment puisque la formule de base à 7,99 dollars, sans aucune publicité, est passée à 10,99 dollars. Le tarif initial est désormais uniquement valable pour l'abonnement Disney Plus avec des spots publicitaires. Quatre plus précisément, de 15 à 30 secondes, sur une plage horaire d'une heure. Au moins, la qualité de streaming demeure la même et les programmes diffusés sont compatibles 4K Ultra HD, Full HD, HDR10, Dolby Vision et IMAX Enhanced.

Une solution qui n'a, pour le moment, pas porté ses fruits et l'entreprise va passer à la vitesse supérieure en supprimant des tas de films, séries et documentaires. Dès le 26 mai 2023, le catalogue Disney+ va par conséquent fondre comme neige au soleil, avec la disparition remarquée de la série Willow. Le show TV adapté du film culte n'a pas convaincu et la société l'a annulé sans lui laisser une seconde chance avec une saison 2. Ci-dessous, l'intégralité des contenus qui vont disparaître ce vendredi 26 mai.

Films bientôt indisponibles (26 mai)

Rosaline

Treize à la Douzaine

Le Seul et Unique Ivan

Stargirl

Artemis Fowl

The Princess

Clouds

Black Beauty

Le Monde de Nate

Timmy Failure : Des Erreurs Ont Été Commises

Magic Camp

Darby and the Dead

Séries bientôt indisponibles (26 mai)

Big Shot (saisons 1 à 2)

Turner & Hooch (saison 1)

Le Mystérieux Cercle Benedict (saisons 1 à 2)

Les Petits Champions : Game Changers (saisons 1 à 2)

Willow (saison 1)

Journal d’une Future Présidente (saisons 1 à 2)

De l’Autre Côté (saison 1)

Y : Le Dernier Homme (saison 1)

Pistol (saison 1)

Little Demon (saison 1)

Maggie (saison 1)

Dollface (saisons 1 à 2)

The Hot Zone (saisons 1 à 2)

The Premise (saison 1)

Everything’s Trash (saison 1)

L’Amour aux Temps du Corona (saison 1)

Motherland : Fort Salem (saisons 1 à 3)

Future Man (saisons 1 à 3)

Marvel’s Runaways (saisons 1 à 3)

Le Narcisse Noir (saison 1)

Documentaires, spectacles et émissions bientôt indisponibles (26 mai)

Dans les Coulisses de Willow

Le Monde selon Jeff Goldblum (saisons 1 à 2)

Marvel : Projet Héros (saison 1)

MPower (saison 1)

Marvel Studios : Les Voix de Wakanda Forever (saison 1)

A Spark Story

Les Merveilles de l’Amérique (saison 1)

Stuntman

Wolfgang : Un Chef à Hollywood

Héros Fidèles avec Bill Farmer (saison 1)

Derrière l’Étoffe des Héros

Père et Fils au Bout du Monde (saison 1)

FIRST : Compétition de Robots,

Chien Guide d’Aveugle en Devenir (saison 1)

L’Avenir leur Appartient

Dans les Étoiles (saison 1)

Les Pouvoirs Extraordinaires de la Nature (saison 1)

L’Affaire Jeffrey MacDonald (saison 1)

Souvenirs de Tournage (saison 1)

Harmonious Live

Sous les Feux de la Rampe (saison 1)

Étrange mais Vrai ! (saison 3)

À Vous Chef ! (saison 1)

Allô la Terre, Ici Ned (saison 1)

Foodtastic (saison 1)

Disney, Mariages de Rêve (saisons 1 à 2)

La Grande Imposture (saison 1)

L’Atelier de Justin (saison 1)

Pentatonix Noël Autour du Monde

Les Rois de la Glace

Pizza Challenge (saison 1)

Le Tournoi d’Everrealm (saison 1)

Course au Centre de la Terre (saison 1)

Une franchise cultissime arrive sur Disney Plus

Lors du bilan financier, Bob Iger a également dévoilé la nouvelle stratégie de Disney+. Il y a aura moins de contenus, et la cadence de sorties sera logiquement réduite comme pour les séries Marvel.

« Il est crucial que nous rationalisions les volumes de contenu que nous créons, et ce que nous dépensons pour les produire. Nous voulions submerger cet espace avec le plus de contenus possible pour gagner le maximum d'abonnés. Mais nous avons réalisé que nous produisions beaucoup de contenus qui ne nourrissaient pas forcément la croissance. Nous voulons réduire notre production sans que cela n'ait d'impact sur les abonnements » indiquait le patron de la firme aux grandes oreilles (via TV5 Monde). Cette soixantaine de programmes retirés dans quelques jours n'est par conséquent qu'une première étape dans la transformation de la plateforme de SVOD.

Malgré ces départs, les nouveautés Disney+ de mai 2023 réservent une énorme surprise. Le 31 mai 2023, l'intégrale Indiana Jones sera en effet disponible. Une arrivée qui coïncide avec la sortie d'Indiana Jones 5 et le Cadran de la Destinée. Quant à l'abonnement Disney Plus avec des pubs, le lancement aura lieu en fin d'année en France. Et à l'image des États-Unis, attendez-vous déjà à une augmentation du prix.