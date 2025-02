L'un des prochains gros films Marvel donne encore de ses nouvelles en images. On ne devrait pas se tromper en disant que les fans vont avoir hâte de le découvrir en salles.

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) s'accroche tant bien que mal... Après plusieurs échecs cuisants, il a encore quelques cartouches solides en poche pour tenter de rectifier le tir. Effectivement, de gros films sortiront bientôt sur nos écrans, à commencer par Captain America 4. Mais, ce n'est pas le seul opus très attendus ! Plusieurs équipes de super-héros s'échauffent en ce moment-même. L'une d'elle a d'ailleurs un nouveau trailer à nous dévoiler.

Marvel lâche tout pour le Super Bowl

Décidément, le MCU ne désemplit pas. Deux mois après la sortie pour le moins catastrophique de Kraven the Hunter, les héros seront de nouveau sur le devant de la scène cette semaine. Ce mercredi sortira, en effet, Captain America Brave New World. Mais, avant cela, un autre film attendu dans l'univers super-héroïque étendu de Marvel redonne de ses nouvelles : Thunderbolts.

On dirait que Marvel a décidé de tabler sur les équipes pour relever la barre. Alors que les rumeurs continuent de courir autour d'Avengers 5, deux films centrés sur des groupes viennent de sortir une bande-annonce. Nous avons eu Les 4 Fantastiques la semaine dernière, et maintenant ce sont les Thunderbolts qui ont choisi de se montrer et pas n'importe quand... le film a eu droit à une nouvelle bande-annonce explosive lors du Super Bowl.

Après un premier trailer en septembre dernier, l'équipe de marginaux de Marvel s'unit comme elle peut dans un second ! La dynamique entre les différents protagonistes s'annonce rocambolesque. Yenela Bolova (Florence Pugh) retrouvera le Red Guardian (David Harbour) pour faire équipe avec Bucky Barnes, plus connu sous l'alias “Soldat de l'Hiver” (Sebastian Stan) à l'occasion d'une mission particulièrement périlleuse.

Mais ils ne seront pas seuls pour l'accomplir ! Des alliances improbables vont se nouer, rappelant les débuts des Avengers... avec une pointe d'humour en plus. Entre Les Gardiens de la Galaxie et Suicide Squad, ce nouveau Marvel promet d'être hauts en couleur. Mais, pour le vérifier, il faudra se rendre en salles, dès le 30 avril prochain.