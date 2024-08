Marvel a récemment suscité une vive excitation parmi ses fans en dévoilant, puis en retirant précipitamment, une vidéo célébrant ses 85 ans. Ce clip d'une minute, posté sur le compte Twitter officiel de la franchise, a offert un premier regard tant attendu sur le film Thunderbolts, avant d'être mystérieusement supprimé quelques minutes après sa publication.

Le prochain gros Marvel se montre (un peu)

Le projet Thunderbolts, prévu pour le 30 avril 2025, est l'un des films les plus attendus de la phase actuelle de l'univers cinématographique Marvel. Le film réunit un casting de stars, incluant Florence Pugh, qui reprend son rôle de Yelena Belova, et Sebastian Stan, dans la peau du Soldat de l'Hiver. Le concept des Thunderbolts rappelle celui des Suicide Squad de DC, où une équipe de personnages moralement ambigus se voit confier des missions à haut risque.

David Harbour revient également dans le rôle d'Alexei Shostakov, alias le Gardien Rouge, qu'il a introduit dans Black Widow. D'autres membres notables incluent Wyatt Russell en tant que John Walker, connu sous le nom de U.S. Agent, et Olga Kurylenko dans le rôle de Taskmaster, un personnage redoutable introduit dans Black Widow. Hannah John-Kamen incarne Ghost, une antagoniste vue dans Ant-Man et la Guêpe, tandis que Julia Louis-Dreyfus joue Valentina Allegra de Fontaine, une figure intrigante qui semble orchestrer les actions de cette équipe.

Dans le clip, une brève séquence montre l'équipe des Thunderbolts réunie dans un ascenseur, un cadre sobre mais qui suggère une dynamique de groupe complexe et pleine de tension. Cette scène, bien que courte, a immédiatement capté l'attention des fans, avivés par la promesse d'une intrigue riche en action et en rebondissements.

La décision de retirer la vidéo si rapidement après sa publication reste un mystère. Il est possible que Marvel ait voulu maintenir le suspense autour de ce projet en ne laissant qu'une courte fenêtre pour voir ce premier aperçu. Alternativement, il pourrait s'agir d'une erreur de timing ou d'une fuite involontaire. Quoi qu'il en soit, cette suppression n'a fait qu'augmenter l'intérêt et l'impatience des fans.

Source : Marvel