Avatar 2 : La voie de l’eau est enfin lancée et écrase toute la concurrence petit à petit. Même Marvel ne fait plus le poids face au monstre.

Le film événement et totalement surréaliste de James Cameron continue de faire exploser nos salles obscures et celles du monde entier. Après un démarrage discret, bousculé par la Coupe du Monde de foot, Avatar 2 : La voie de l’eau a finalement réussi à se lancer et est en train d’absolument tout écraser sur son passage. Après avoir franchi un premier palier symbolique, le film devrait très vite en franchir un second, carrément historique.

Avatar 2 : La voie de l'eau est inarrêtable

Oui, Avatar 2 : La voie de l’eau et tous les films de la série, qui ont d'ailleurs déjà été tournées, ont coûté un bras et Cameron doit impérativement réussir à cumuler au moins 2 milliards de dollars pour renflouer les caisses. Ça tombe bien puisque Avatar 2 est sur le point d’atteindre son premier milliard de dollars en deux semaines seulement, c’est surréaliste.

À l’heure où ses lignes sont écrites, le film est actuellement à plus de 900 millions de dollars. Des recettes qui viennent majoritairement du box-office mondial dominé par la Chine (plus de 105 millions de dollars), la Corée du Sud et la France avec ses quelque 55 millions de dollars. Ce qui représente un peu plus de 4,5 millions d’entrées, soit pratiquement autant qu’Avatar (2009) sur la même période.

Des recettes énormes qui garantissent clairement le milliard de dollars alors qu’il reste encore plusieurs semaines d’exploitation, et qu’on pourrait tout à fait avoir le droit à une rallonge.

Malgré tout, Avatar 2 : La voie de l’eau continue également de décevoir. Les objectifs de Cameron ne sont pas totalement atteints, mais il faut aussi dire que les attentes étaient énormes. Sur le territoire américain par exemple, le film vient tout juste de franchir la barre des 255 millions de dollars et peine à exploser (même si ici les chiffres restent impressionnants). Le box-office domestique est en deçà des attentes, mais rien n’est perdu, bien au contraire. S’il n’aura pas réussi à atteindre les 150-170 millions espérés lors de son premier week-end, le long-métrage devrait rattraper son retard d’ici la fin du troisième week-end.

Quoi qu’il en soit, Avatar 2 : La voie de l’eau reste un véritable rouleau compresseur et écrase même les films Marvel. Black Panther 2 par exemple, vient tout juste de franchir le cap des 800 millions de dollars après plus d’un mois d’exploitation. Dr Strange 2 quant à lui enregistrait jusqu’ici 940 millions de dollars et devrait se faire dépasser sous peu. La question maintenant, c’est de savoir jusqu’où ira Avatar 2. Arrivera t-il a battre les films Avengers ? Ou même Top Gun Maverick, grand recordman de l’année ? Réponse dans quelques jours.

Pour rappel, Avatar 2 : La voie de l'eau devrait être suivi par au moins 3 autres suites dont les dates de sorties sont d'ores et déjà calées. Si tout va bien donc, Avatar 3 devrait arriver le 18 décembre 2024, Avatar 4 pour le 16 décembre 2026 et Avatar 5 d'ici le 20 décembre 2028. Tout dépendra des résultats finaux d'Avatar 2.