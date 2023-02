Marvel Studios bouleverse encore le calendrier du MCU et au grand dam des fans de Brie Larson, c'est The Marvels qui en est victime. Ça commence à faire beaucoup.

Quatre mois de retard pour The Marvels

Le long-métrage The Marvels de Nia DaCosta (Candyman 2021) est quand même maudit car à l'origine, il était supposé sortir en salles le 8 juillet 2022 avant de subir une avalanche de reports. Quatre en tout et pour tout, mais ça ne devrait plus bouger maintenant... La nouvelle date est fixée au 10 novembre 2023, soit quatre mois de retard supplémentaires.

Le compte Twitter de Marvel Studios a entamé une campagne promotionnelle avec une affiche officielle où l'on voit Kamala Khan de la série Disney+ Miss Marvel en bas, Brie Larson alias Captain Marvel au centre, puis Monica Rambeau (WandaVision) tout en haut. Un premier poster sur lequel figure également un slogan évocateur « Plus haut. Plus loin. Plus vite. Ensemble » qui met l'accent sur la coopération nécessaire entre les trois héroïnes pour se défaire de la nouvelle menace qui les attend.

Un scénario "dingue" et un film comparé à Avengers

Dans The Marvels, le trio de super-héroïnes va en effet devoir s'unir pour sauver l'univers (original).

Carol Danvers, alias Captain Marvel, a récupéré son identité auprès des Kree tyranniques et s’est vengée de l’intelligence suprême. Mais des conséquences inattendues conduisent Carol à porter le fardeau d’un univers déstabilisé… Quand son devoir l’envoie dans un trou de ver étrange, lié à une révolution Kree, ses pouvoirs s’entremêlent avec ceux de sa plus grand fan habitant le New Jersey : Kamala Khan alias Miss Marvel. Mais aussi avec ceux de la nièce de Carol, Monica Rambeau, qu’elle n’a jamais connue. Ce trio improbable doit faire équipe et apprendre à travailler de concert pour sauver l’univers sous le nom de The Marvels. Synopsis officiel du film.

Brie Larson dans Captain Marvel.

Des héroïnes qui risquent de se court-circuiter entre elles ? Non pour Kevin Feige, patron de Marvel Studios, c'est une sainte trinité qui rappellera les Avengers.

Il y a quelque chose d'immensément puissant à voir Monica, Kamala et Carol réunies dans un même cadre. Pour moi, c'est comparable au premier film Avengers et au fait de les voir tous les six en même temps. Ça donne des frissons. Elles sont superbes ensembles, et elles ont toutes des histoires différentes avec d'autres personnages. Via Première.

L'année dernière, Brie Larson ne tarissait pas d'éloges sur le scénario en considérant que c'était « dingue », expliquant que Marvel était encore parvenu à se réinventer.