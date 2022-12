On le sait les films Deadpool sont assez assez hors normes dans l'unviers Marvel. Et Deadpool 3 ne devrait clairement pas échappé à la règle.

Il est vrai que depuis que Ryan Reynolds a annoncé que Deadpool 3 serait la dernière véritable incursion de Hugh Jackman en tant que Wolverine et que le film serait l'occasion de d'introduire le protagoniste au sein du MCU il y a eu beaucoup de spéculations. Disney va t-il aseptiser totalement l'univers en retirant sa violence et sa vulgarité ? Visiblement non d'après une très récente déclaration.

Deadpool 3 ne sera pas sans âme

Ainsi donc lors d'une interview pour le journal Collider, le réalisateur Shawn Levy ( derrière Free Guy) a confirmé que le le personnage de Wade Wilson aura toujours son sarcasme et dira toujours autant d'obscénités au sein du MCU. Dans Deadpool 3, Ryan Reynold est décrit comme étant "l'étoile du Nord" du réalisateur, sous entendu, le pilier pour garder le personnage brut de décoffrage.

Nous écrivons, réécrivons, développons et préparons Deadpool 3 tous les jours maintenant. C'est un tel plaisir de rire tous les jours. C'est tellement délicieux d'entendre, d'écrire et d'inventer ces scènes où les gens ne font que dire des grossièretés. Et la violence est dans votre tête et hardcore, et c'est vraiment un film Deadpool.

Le réalisateur explique aussi que c'est véritablement un film unique dans une carrière :

C'est qu'il est tellement rempli de conscience de soi, et cela rend l'écriture très, très amusante d'une manière qui est unique à cette franchise.

Pour le moment le film Deadpool 3 devrait sortir le 8 novembre 2024. Mais tout est encore possible en terme de retard étant donné que le tournage n'a pas débuté.