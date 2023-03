La nouvelle bande-annonce du film Les Chevaliers du Zodiaque, Knights of the Zodiac, est là ! Malheureusement, le résultat est catastrophique. En route pour un futur nanard ?

Sony Pictures Entertainment intensifie la promotion autour de Knights of the Zodiac, le futur film Les Chevaliers du Zodiaque en prises de vues réelles. Plus ça va, plus c'est (très) inquiétant...

Une nouvelle bande-annonce du film Les Chevaliers du Zodiaque

Dragon Ball Evolution de James Wong (Destination Finale) a-t-il trouvé son digne héritier avec Knights of the Zodiac ? La dernière bande-annonce publiée par Sony Pictures est alarmante. Entre les effets spéciaux et les armures qui font plus penser à un cosplay de Dark Souls, ce film Les Chevaliers du Zodiaque semblent cocher toutes les cases du nanard, malgré son budget de 60 millions dollars.

Dans ce trailer inédit, qui débute avec des séquences ratées sur le plan technique, on a un focus sur Mackenyu Arata qui joue Seiya et Madison Iseman (la série Amazon Souviens-toi l'été dernier, Jumanji Next Level), qui incarnera Sienna. La réincarnation de la déesse Athéna comme l'annonce Sean Bean (Game of the Thrones, Le Seigneur des Anneaux) dans la vidéo.

Le long-métrage live-action Knights of the Zodiac est basé sur le manga de Masami Kurumada, qui a donné vie à l'anime mythique Saint Seiya : Les Chevaliers du Zodiaque.

Selon la légende, des jeunes guerriers connus sous le nom de Saints tirent leurs pouvoirs des constellations. Ils sont réunis pour défendre la déesse Athéna réincarnée contre d'autres dieux qui ont l'intention de s'emparer de la Terre. Lorsqu'un orphelin déterminé à rechercher sa sœur enlevée accède à des pouvoirs cachés, il découvre qu'il est peut-être la seule personne en vie à pouvoir protéger une déesse réincarnée, envoyée pour sauver l'humanité. Il ne deviendra un Chevalier du Zodiaque que lorsqu'il pourra laisser partir sa sœur, et embrasser son destin. Via Kotzmovie.

Le scénario de ce nouveau film Les Chevaliers du Zodiaque a été confié à Kiel Murray (Cars), Matt Stuecken et Josh Campbell (10 Cloverfield Lane). Si la date de sortie française était encore floue, Sony Pictures Entertainment a clarifié les choses. Pour celles et ceux qui sont prêts à risquer une place de cinéma, rendez-vous le 24 mai 2023. Le long-métrage sera diffusé le 12 mai 2023 aux États-Unis et le 28 avril 2023 au Japon.

Si les effets spéciaux ne transpirent pas la qualité, peut-être que certaines chorégraphiques sortiront du lot et qu'on pourrait avoir une bonne surprise. L'acteur / cascadeur / chorégraphe Andy Cheng a été choisi pour mettre en scène les combats. Il s'est fait connaître sur des longs-métrages comme Rush Hour 2, ou plus récemment, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux de Marvel Studios. Est-ce que ce sera suffisant ? Verdict dans un peu moins de deux mois maintenant.