La marque LEGO n'en finit pas d'éblouir les fans de Pop culture avec des sets toujours plus complets et impressionnants. Ainsi, une saga culte va bien vous occuper cet été.

C'est un mois d'août bien rempli du côté de LEGO. Le fabricant ne cesse de faire briller les yeux des plus fervents AFOL autant que des enfants. Des sets absolument iconiques sont à découvrir pour les amateurs d'une saga cinématographique qu'on ne présente plus. Vous allez craquer, soyez prévenus !

Les nouveaux sets Star Wars d'août 2025

Ce mois-ci, LEGO sort le grand jeu pour tous les fans de Star Wars. Neuf nouveaux sets font leur arrivée ! Qui plus est, il y en aura pour tout le monde. Retrouvez aussi bien des constructions tirés des premiers films que de la récente série Andor. Même pour votre budget, il y a du choix, avec des sets très abordables et d'autres un peu plus conséquents qui demanderont d'investir quelques deniers supplémentaires.

75413 Le Juggernaut de la République

Véhicule emblématique de la saga Star Wars, le Juggernaut de la République s'accompagne de 8 minifigures : Ki-Adi-Mundi, le commandant Bacara, 3 Marines galactiques et 3 droïdes de combat. Facile à diriger et doté d'un intérieur accessible, c'est un set qui plaira aux amoureux du détail.

Référence : 75413

: 75413 Prix : 149,99 €

: 149,99 € Nombre de pièces : 813 briques / 8 figurines

: 813 briques / 8 figurines Dimensions : 16 x 31 x 13 (hauteur x longueur x largueur en cm)

: 16 x 31 x 13 (hauteur x longueur x largueur en cm) Âge : 9+

© LEGO.

75414 Le Snowspeeder en flammes, un set LEGO brûlan

Partez à l'aventure avec le Snowspeeder et son double cockpit permettant à Sig Greebling et Dark Dev de prendre place ! Le Speeder est lui-même amovible pour prendre en chasse Solitus sur son Stap.

Référence : 75414

: 75414 Prix : 49,99 €

: 49,99 € Nombre de pièces : 349 briques / 3 figurines

: 349 briques / 3 figurines Dimensions : 5 x 17 x 13 (hauteur x longueur x largueur en cm)

: 5 x 17 x 13 (hauteur x longueur x largueur en cm) Âge : 7+

© LEGO.

75417 Le marcheur AT-ST de Star Wars

Les nouveautés LEGO Star Wars d'août proposent du lourd avec la réplique du marcheur AT-ST ! S'inscrivant dans l'Ultimate Collector Series pour adulte, c'est un set de choix qui se veut aussi authentique que pratique.

Référence : 75417

: 75417 Prix : 199,99 €

: 199,99 € Nombre de pièces : 1513 briques / figurines

: 1513 briques / figurines Dimensions : 37 x 22 x 22 (hauteur x longueur x largueur en cm)

: 37 x 22 x 22 (hauteur x longueur x largueur en cm) Âge : 18+

© LEGO.

75430 Wicket l’Ewok réunis dans un set LEGO Star Wars

Voici un set LEGO de choix ! Avec ses 1010 briques, Wicket et l'Ewok vous propose de construire une réplique du personnage emblématique que rencontre la princesse Leia dans Star Wars Le Retour du Jedi.

Référence : 75430

: 75430 Prix : 119,99 €

: 119,99 € Nombre de pièces : 1010 briques

: 1010 briques Dimensions : 23 cm de haut

: 23 cm de haut Âge : 12+

© LEGO.

75431 Pack de combat du 327ème Corps d'armée

Faites revivre les batailles de La Revanche des Sith avec ce set LEGO Star Wars Pack de combat du 327ème Corps d'armée. Grâce à leurs accessoires, mettez en scène vos 4 minifigures de Clone Troopers face aux 3 super droïdes prêts à en découdre !

Référence : 75431

: 75431 Prix : 39,99 €

: 39,99 € Nombre de pièces : 258 briques / 7 figurines

: 258 briques / 7 figurines Dimensions : 15 x 9 x 5 (hauteur x longueur x largueur en cm)

: 15 x 9 x 5 (hauteur x longueur x largueur en cm) Âge : 7+

© LEGO.

75432 Chasseur V-19 Torrent de Star Wars

Passez à l'action avec ce set LEGO Star Wars The Clone Wars ! Le chasseur V-19 Torrent défie la gravité pour des aventures à toute allure. Revivez en plus des scènes cultes grâce aux trois minifigures incluses : celle d'Asajj Ventress et ses deux sabres laser rouges incurvés, celle du général Obi-Wan Kenobi équipé de son sabre laser bleu, et celle d'un pilote clone armé d'un pistolet blaster.

Référence : 75432

: 75432 Prix : 64,99 €

: 64,99 € Nombre de pièces : 567 briques / 3 figurines

: 567 briques / 3 figurines Dimensions : 15 x 20 x 14 (hauteur x longueur x largueur en cm)

: 15 x 20 x 14 (hauteur x longueur x largueur en cm) Âge : 9+

© LEGO.

75433 Le vaisseau de Jango Fett en LEGO

C'est un vaisseau mythique de Star Wars qui vous est proposé par LEGO en ce mois d'août. Construisez le vaisseau de Jango Fett et vivez de grandes aventures avec le personnage éponyme équipé de son jetpack, le jeune Boba Fett et Lama Su. Qui plus est, le véhicule dispose de lance-tenons fonctionnels pour encore plus d'action !

Référence : 75433

: 75433 Prix : 69,99 €

: 69,99 € Nombre de pièces : 707 briques / 3 figurines

: 707 briques / 3 figurines Dimensions : 9 x 21 x 21

: 9 x 21 x 21 Âge : 9+

© LEGO.

75434 K-2SO, le droïde de sécurité, un set LEGO d'Andor

Déjà iconique, la série Star Wars Andor s'offre un beau set LEGO ! Construisez le droïde de sécurité aperçu dans la saison 2 de la série diffusée sur Disney+. Du haut de ses 41 cm, le K-S2O trônera joliment dans votre collection.

Référence : 75434

: 75434 Prix : 89,99 €

: 89,99 € Nombre de pièces : 845 briques / figurines

: 845 briques / figurines Dimensions : 41 cm de haut

: 41 cm de haut Âge : 10+

© LEGO.

75435 Le MTT des séparatistes de la bataille de Felucia à reconstruire en LEGO

Très complet, le set 75435 du MTT de la bataille de Felucia vous permet de construire un véhicule Star Wars mobile et facile d'accès. Le cockpit peut accueillir un pilote et vous pouvez repousser vos adversaires avec deux fusils à tenons. L'ensemble comprend en outre 8 minifigures, dont celles de Bly et d’Aayla Secura.

Référence : 75435

: 75435 Prix : 149,99 €

: 149,99 € Nombre de pièces : 976 briques / 8 figurines

: 976 briques / 8 figurines Dimensions : 15 x 29 x 13 (hauteur x longueur x largueur en cm)

: 15 x 29 x 13 (hauteur x longueur x largueur en cm) Âge : 9+