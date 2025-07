Le célèbre fabricant de briques, LEGO, a encore bien des surprises pour ses fans. Alors qu'on pensait que le line-up de l'été 2025 était bouclé, un autre set incroyable vient d'être annoncé. Non seulement il est tiré d'une licence absolument culte, mais en plus il n'est vraiment pas comme les autres.

Un set LEGO deux-en-un pour l'été 2025

La saga Transformers a décidément la cote en ce moment. En plus d'offrir du grand spectacle sur les écrans, elle va vous captiver une fois de plus grâce à la marque LEGO. Le fabricant dévoile un set pour le moins atypique. On dirait qu'il a pris au pied de la lettre le nom de Soundwave, le fameux lieutenant Decepticon qui agit sous les ordres de Mégatron. De fait, vous pouvez le métamorphoser... en lecteur cassette !

De fait, une fois votre robot Transformers monté, vous pouvez le moduler pour en faire un lecteur fonctionnel. LEGO a même pensé à tout en intégrant ses acolytes mécaniques, Ravage et Laserbeak, qui eux aussi peuvent se transformer, mais en cassettes audio. Ainsi, grâce à la brique sonore intégrée, vous pouvez lire des extraits audio de Soundwave lui-même.

Ce modèle est clairement pensé pour les fans de la saga culte. Mais il n'a pas été évident à concevoir. Comme l'explique Áron, concepteur chez LEGO, « Soundwave a connu une trentaine d’itérations » avant d'aboutir à la version finale. L'enjeu était que tout puisse s'articuler à la perfection. Ça semble être une réussite pour le premier Decepticon de la gamme Icons.

Après Bumblebee, votre collection de LEGO Transformers va encore s'étoffer. Toutefois, le set Soundwave n'est pas encore disponible. Mais vous pouvez déjà vous le réserver, puisque les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes en attendant la sortie, le 4 août 2025. Notez que les membres Insiders recevront 1350 points pour tout achat de ce modèle.



© LEGO.

Référence : 10358 Transformers : Soundwave

: 10358 Transformers : Soundwave Dimensions : 33 cm de haut

: 33 cm de haut Nombre de pièces : 1505

: 1505 Age : 18+

: 18+ Date de sortie : 4 août 2025

: 4 août 2025 Prix : 179,99 €