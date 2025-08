Après un mois de juillet déjà bien rempli, le mois d'août promet de vous tenir occupé pour les vacances. Netflix et Prime Video ont déjà donné tous les détails de leur programme. Mais Disney+ n'est pas en reste, comme vous allez le voir ! Entre ses productions maison et les nouveautés de 2024 qui viennent remplir le catalogue, de belles découvertes s'annoncent.

Tous les nouveaux films d'août 2025 sur Disney+

En matière de films, Disney+ a de la ressource pour le mois d'août ! Pour passer l'été avec légèreté, plusieurs comédies françaises s'avancent. Si c'est plutôt l'action votre truc, dans ce Wild Speed Girl sera pour vous à la fin du mois ! Mais, surtout, la belle entrée dans le catalogue est un des derniers gros classiques d'animation de la Company. Il s'agit de nul autre que Vaiana 2, le deuxième volet des aventures de l'héroïne éponyme et du demi-dieu Maui.

1 er août : Jimmy Neutron : Un garçon génial — film d'animation tiré de la série éponyme. Sur la piste du Marsupilami — comédie française avec Alain Chabat et Jamel Debbouze.

7 août : 14 jours pour aller mieux — comédie française de 2024 avec Maxime Gasteuil et Zabou Breitman.

8 août : The Devil's Climb — documentaire de National Geographic sur une ascension vertigineuse en montagne. Summer of '69 — comédie romantique sur une lycéenne qui demande l'aide d'une danseuse pour séduire son crush.

22 août : Wild Speed Girl — thriller de braquage haletant.

28 août : La Promesse verte — drame français où une mère, Alexandra Lamy, se lance dans un lutte contre les exploitants d'huile de palme pour sauver son fils. Vaiana 2 — la suite de La Légende du bout du monde, dans les eaux merveilleuses du Pacifique sud.



Un tas de nouvelles séries, dont du Marvel

Côté séries, Disney+ promet de frapper fort ! La plateforme va occuper les tout petits avec Les SuperChatons et Mickey, tandis que les plus grands auront de quoi faire entre la nouvelle saison des Rois du Texas et surtout deux séries hyper attendues : Eyes of Wakanda, dans l'univers de Black Panther, et Alien Earth, qui prolonge la saga cinématographique culte. Enfin, pour vous dépenser avant la rentrée, Chris Hemsworth (Thor dans le MCU) relève plusieurs défis dans le nouveau docu de National Geographic.

1 er août : Eyes of Wakanda — nouvelle série d'animation Marvel dans l'univers de Black Panther.

4 août : Les Rois du Texas | saison 14 — série d'animation pour adulte à l'humour incisif.

6 août : SuperChatons | saison 2, nouveaux épisodes — la suite des aventures de Bitsy, Ginny et leurs amis.

8 août : Necaxa | 1 épisode par semaine jusqu'au 19 septembre — série documentaire d'Eva Longoria sur les meilleurs clubs de foot du Mexique.

13 août : Alien: Earth — série de science-fiction dans l'univers horrifique d'Alien. Hamster & Gretel | saison 2, nouveaux épisodes — série d'animation jeunesse avec une bonne dose d'humour.

15 août : Limitless: Live Better Now — série documentaire de National Geographic où l'acteur Chris Hemsworth relève des défis pour une meilleure santé.

20 août : La Maison magique de Mickey | saison 3, nouveaux épisodes — série pour les plus petits avec les mascottes de Disney. The Twisted Tale of Amanda Knox — nouvelle mini-série à suspens produite par Disney+.