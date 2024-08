Le prochain film Star Wars, qui mettra en avant les personnages de The Mandalorian et Grogu, suscite déjà de nombreuses spéculations parmi les fans, notamment sur le casting et la présence de certains personnages. Cependant, il se pourrait qu'une absence surprenne plus d'un amateur, surtout compte tenu de l'aura qui entoure ce protagoniste.

The Mandalorian n'aura pas le droit à ce personnage culte

Ainsi, lors du Fan Expo Chicago, l'acteur Temuera Morrison, qui incarne Boba Fett, a confirmé qu'il ne participerait pas à ce projet. Cette annonce laisse entendre que certains éléments clés de la saison 2 de The Mandalorian pourraient ne pas être repris dans ce nouveau film.

Boba Fett, personnage emblématique de l'univers Star Wars depuis ses premières apparitions dans L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, a connu un regain d'intérêt avec son rôle dans la saison 2 de The Mandalorian, qui a ensuite conduit à sa propre série, Le Livre de Boba Fett. Malgré l'anticipation autour de cette série, la réception a été mitigée. Laissant certains fans déçus par la direction prise par l'histoire.

Lors de son intervention à Chicago, Morrison a mentionné qu'il attendait toujours un appel pour participer à d'autres projets Star Wars. Suggérant que son personnage pourrait être mis de côté pour un moment. Cette absence pourrait être une conséquence directe de la réception tiède de Le Livre de Boba Fett, qui n'a pas réussi à captiver les spectateurs autant que les autres séries Star Wars récentes.

La fin pour Boba Fett ?

Le film The Mandalorian & Grogu, qui se situera chronologiquement après la troisième saison de The Mandalorian, promet de poursuivre l'histoire de Din Djarin et de son jeune compagnon. Bien que les détails sur le scénario restent encore flous, l'absence de Boba Fett marque un tournant dans la narration. Eloignant le film des intrigues explorées précédemment dans la série.

Cette décision de ne pas inclure Boba Fett pourrait être perçue comme une volonté des créateurs de concentrer l'intrigue sur les personnages principaux. Tout en évitant de s'appuyer sur des éléments qui n'ont pas réussi à convaincre pleinement le public. Néanmoins, l'avenir de Boba Fett dans l'univers Star Wars demeure incertain. Et il reste à voir si le personnage fera un retour dans d'autres projets à venir.

