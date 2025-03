Le prochain film Star Wars fait déjà parler de lui, et les fans semblent plutôt satisfaits de l’annonce. Voici de quoi il s’agit, et c’est assez surprenant pour un projet de cette envergure.

Outre la saison 2 d’Andor, attendue sur Disney+ parmi les sorties d’avril, un autre projet Star Wars fait beaucoup parler de lui : le film The Mandalorian. On en apprend justement un peu plus à son sujet, avec des informations qui soulèvent déjà quelques questions sur le résultat final.

Quelques doutes sur le prochain Star Wars ?

Din Djarin et Grogu vont débarquer au cinéma, ce n'est pas une surprise. Le film The Mandalorian & Grogu est en préparation, et il s’annonce comme l’un des projets les plus attendus de la franchise. Mais un détail a particulièrement retenu l’attention : le budget du film est estimé à 166,4 millions de dollars. Un chiffre élevé, certes, mais qui en fait pourtant le film Star Wars le moins coûteux depuis La Revanche des Sith en 2005.

À première vue, plus de 160 millions de dollars, ça reste colossal. Mais dans l’univers Star Wars, c’est plutôt raisonnable. Les derniers films de la saga, comme Rogue One, Solo ou encore la dernière trilogie ont tous dépassé ce montant, certains flirtant même avec les 250 millions. Ce choix budgétaire semble marquer une nouvelle approche de Lucasfilm. Moins de dépenses, mais toujours de l’ambition. Un moyen sans doute de garder le contrôle, tout en continuant à proposer une expérience spectaculaire.

Un passage du petit au grand écran

Il faut le rappeler que Star Wars The Mandalorian & Grogu est le tout premier film issu directement d’une série Star Wars. Et c’est bien là la différence. Le projet ne part pas de zéro. Le duo culte fonctionne déjà, l’univers est en place, et le public est conquis depuis la première saison.

Avec un budget plus maîtrisé, le film pourrait reprendre les recettes qui ont fait le succès de la série : des décors immersifs, un style visuel fort, et des effets spéciaux efficaces mais bien dosés. Le tout porté par la technologie du "Volume", déjà utilisée dans la série, qui permet de créer des décors numériques bluffants sans exploser les coûts. D’ailleurs, les fans semblent enthousiastes à l’idée d’un film Star Wars avec un budget plus modeste, signe selon eux d’une meilleure qualité… Comme quoi, parfois, moins peut vraiment être mieux.

Source : Collider