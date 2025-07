La galaxie Star Wars est forte de propositions, d'autant plus ces dernières années. La saga de George Lucas n'a cessé de faire des petits, a fortiori avec l'avènement de Disney+. La plateforme a multiplié les incursions dans la franchise sous forme de séries TV, avec plus ou moins de réussite. Alors, quand ça penche du bon côté de la balance, on est plutôt ravis quand ça se poursuit. C'est justement ce qui se présage avec l'une des meilleures séries de la saga.

Une suite inespérée se confirme pour l'univers Star Wars

La dernière trilogie Star Wars n'est pas des plus aimées par les fans de la franchise. Dès lors, certains trouvent plutôt leur satisfaction du côté des séries qui viennent explorer la galaxie de la Guerre des étoiles sous bien des formes. Quelques-unes se démarquent, à l'instar d'Andor tout dernièrement ou, avant cela, Obi-Wan Kenobi.

C'est précisément cette dernière qui nous intéresse aujourd'hui. À sa sortie en 2022, la critique avait bien apprécié la proposition, lui octroyant un 73/100 sur Metacritic. Les retours du public étaient un peu plus tièdes, portant sa moyenne à 6,4/10. Il faut dire que le retour d'Ewan McGregor dans le rôle du maître Jedi phare de Star Wars a fait son effet au début. Pour autant, tout n'était pas parfaitement ficelé.

Pour autant, la fin d'Obi-Wan Kenobi, prévue pour être une mini-série d'une seule saison, en a attristé plus d'un parmi les fans de Star Wars. Que ceux-ci se consolent alors ! Après les allusions du comédien lui-même pour une éventuelle suite, c'est un leak qui fait bouillonner les fans cette semaine. Selon l'insider Daniel Richtman, alias DanielRPK sur les réseaux sociaux, la saison 2 serait bien réelle, et même plus que cela.

Alors qu'Ewan McGregor avait teasé des discussions sur les possibilités d'une suite lors de la dernière Comic Con de Los Angeles, les choses seraient en fait plus avancées de que cela. Ainsi, lla saison 2 d'Obi-Wan Kenobi serait actuellement en développement pour Disney+. Il est encore trop tôt pour envisager une date de sortie, mais voilà une nouvelle qui devrait faire la joie des fans de Star Wars et du maître Jedi.