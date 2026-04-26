On le sait bien, LEGO a un affect pour les plus grands héros de la Pop Culture. Nous en aurons encore bientôt la preuve avec le jeu Batman L'Héritage du Chevalier noir, qui sortira en mai prochain. Mais les sets en eux-mêmes témoignent de ce lien indéfectible. Le fabricant vient d'ailleurs d'annoncer trois nouveaux sets d'un film de super-héros qui n'est pas encore sorti, mais qui promet d'être l'un des rendez-vous immanquables de 2026.

Trois nouveaux sets LEGO vous prennent dans leur toile

LEGO prend les devants sur la sortie du quatrième film mettant Tom Holland dans le costume de l'Homme-Araignée. En effet, le fabricant de briques le plus célèbre au monde vient de lever le voile sur trois nouveaux sets directement inspirés du prochain film Spider-Man Brand New Day. Vous pouvez dès maintenant découvrir ces pièces qui vous donneront un petit aperçu de ce que devrait réserver ce nouvel épisode le 29 juillet prochain en salle. Les précommandes sont ouvertes.

76346 LEGO Spider-Man, la figurine de héros

© LEGO / Marvel et Sony Pictures.

Le premier set LEGO indispensable parmi ces nouveautés est évidemment la figurine Spider-Man. Le super-héros s'incarne en briques dans un format totalement articulé. Ainsi, vous pouvez le mettre en situation selon votre imagination et imaginer toutes sortes de poses impressionnantes. Le pack comprend en plus une minifigure de l'Homme-araignée projetant une toile, accompagné d'une plaque à son nom. Quel meilleur cadeau pour un fan avant la sortie de Brand New Day ?

Référence : 76346

: 76346 Dimensions : 36 cm de haut

: 36 cm de haut Nombre de pièces : 813

: 813 Nombre de mini-figurines : 1

: 1 Âge conseillé : 12+

: 12+ Date de sortie : 1 er juin 2026

: 1 juin 2026 Prix : 99,99 €

76349 La poursuite en prison mobile de Spider-Man Brand New Day

© LEGO / Marvel et Sony Pictures.

Et si LEGO venait de confirmer la présence de super-vilains dans le film Spider-Man Brand New Day ? L'un des trois sets met en scène une course poursuite entre l'Homme-Araignée, un garde du DODC et les antagonistes Tarantula et Tombstone. Si le premier a été aperçu dans le trailer officiel, la présence du second est encore à l'état de rumeur. Mais il semble bien que ce personnage très attendu sera au rendez-vous. Vous pouvez déjà vous procurer sa minifigure avec ce set parfait pour vivre en amont une scène d'action prometteuse.

Référence : 76349

: 76349 Dimensions : 8 cm de haut, 16 cm de long et 8 cm de large

: 8 cm de haut, 16 cm de long et 8 cm de large Nombre de pièces : 367

: 367 Nombre de mini-figurines : 4

: 4 Âge conseillé : 8+

: 8+ Date de sortie : 1 er juin 2026

: 1 juin 2026 Prix : 49,99 €

76350 L'affrontement légendaire entre Spider-Man et Hulk

© LEGO / Marvel et Sony Pictures.

Le troisième set LEGO Spider-Man Brand New Day dévoile lui aussi une séquence qui s'annonce spectaculaire dans le futur film. Apprêtez-vous à vivre un combat d'anthologie impliquant l'Homme-araignée, Hulk et plusieurs méchants iconiques. Il se pourrait même qu'il s'agisse là d'une scène aperçue dans le trailer. Toujours est-il que le fabricant fourni ce pack d'affrontement légendaire en détails, que ce soit par la toile, la façade de l'immeuble ou encore l'ajout d'une vendeuse de hot-dog. C'est exactement ce qu'il vous faut pour vous immerger dans le film avant sa sortie.

Référence : 76350

: 76350 Dimensions : 36 cm de haut, 24 cm de large et 13 cm de profondeur

: 36 cm de haut, 24 cm de large et 13 cm de profondeur Nombre de pièces : 534

: 534 Nombre de mini-figurines : 6

: 6 Âge conseillé : 8+

: 8+ Date de sortie : 1 er juin 2026

: 1 juin 2026 Prix : 89,99 €