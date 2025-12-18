À moins d'un an de sa sortie en salles, le premier trailer de Spider-Man 4 Brand New Day fuite. On fait une découverte capitale sur un personnage attendu.

Ce sera un des temps forts du septième art en 2026. Spider-Man 4 Brand New Day est attendu pour le mois de juillet prochain. Tom Holland renfilera ainsi le costume de l'Homme-araignée pour une nouvelle histoire à New York rassemblant des personnages iconiques, mais aussi de nouvelles têtes que beaucoup attendent de découvrir. Justement, le premier trailer a leaké et il fait déjà une révélation de taille pour la suite.

Spider-Man 4 jouerait le contre-emploi pour le casting

L'effervescence est plus que palpable pour le futur Spider-Man 4. Les discussions vont bon train sur les réseaux sociaux et les trailers conceptuels réalisés par des fans se multiplient. Ces derniers sèment même le doute parfois au sein du public, notamment ceux réalisés par intelligence artificielle. Dès lors, dès qu'une fuite fait parler d'elle, nous l'abordons avec de grosses pincettes. Mais, cette fois, ça semble bel et bien sérieux.

Ce qui devrait être le premier trailer officiel de Spider-Man a leaké en ligne, dévoilant plusieurs éléments importants de l'intrigue. Si vous voulez vous préserver pour le visionnage, nous vous prévenons que la suite de cet article contiendra de potentiels SPOILERS. Ainsi, la vidéo donne à voir plusieurs personnages, dont certains déjà confirmés pour le film. Nous aurions notamment un premier aperçu du Punisher faisant équipe avec l'Homme-araignée pour lui venir en aide. Attendez-vous également à retrouver Bruce Banner, alias Hulk, qui ne se souvient malheureusement pas de son ancien coéquipier.

En parallèle, les SPOILS qui ont leaké apporteraient la confirmation que Tombstone serait bien de la partie. Cela dit, c'est une autre personnalité qui retient particulièrement l'attention avec cette fuite. Après son officialisation au casting, l'actrice Sadie Sink (Stranger Things) pourrait bien créer la surprise dans Spider-Man 4. D'habitude cantonnée aux rôles héroïques ou, du moins, de personnages rangés du côté du bien, il ne serait pas impossible qu'elle change de registre ici. Le trailer la laisserait entendre prononcer cette réplique : « Tu es une loque, Spider-Man. Ne te mets pas en travers de mon chemin, sinon tes amis ne seront pas les seuls à oublier qui est Peter Parker. ». Véritable antagoniste ou non, elle pourrait bien donner du fil à retordre à l'araignée sympa du quartier.

