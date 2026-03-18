Le nouveau film Spider-Man avec Tom Holland dévoile enfin sa première vraie bande-annonce, avec des personnages iconiques du MCU et un teasing qui va rendre fou les fans.

Une page se tourne pour Peter Parker. Après ses dernières aventure, le jeune homme au costume d'araignée recommence une nouvelle vie dans le prochain film Spider-Man. Ouvrant une nouvelle ère dans la saga, cet opus est particulièrement attendu. La sortie est prévue pour cet été mais, avant cela, Sony vous en donne un aperçu déjà spectaculaire dans un trailer qui mêle surprises et visages familiers.

Spider-Man sous un nouveau jour dans le trailer de Brand New Day

Les dernières aventures de l'Homme-Araignée n'ont pas été sans dommages. No Way Home marquait le dernier acte d'une trilogie qui a vu grandir Peter Parker, le mettant face à ses actes mais aussi aux terribles desseins d'adversaires toujours plus retors. Après avoir renoncé à tout pour protéger le monde et ses proches, il commence une nouvelle vie dans Spider-Man 4, sous-titré « Brand New Day » (« Un jour nouveau »).

Dans cette nouvelle aventure, Spider-Man reprend à temps plein sa lutte contre le crime dans New York. Mais il n'est pas le seul à vouloir maintenir la paix dans les quartiers de Big Apple. Il croisera la route d'un autre justicier, le Punisher, mais les méthodes du bonhomme sont loin d'être aussi pacifiques que les siennes. D'autant plus que l'Homme-Araignée doit faire face à une mutation de ses pouvoirs qui promet d'être aussi surprenante que dangereuse pour lui... et les fans ! Et si, comme le Peter Parker de Tobey Maguire en son temps, il devenait capable de créer organiquement ses toiles ? C'est en tout cas ce que suggère le trailer.

Pour ce futur Spider-Man 4, nous retrouverons évidemment Tom Holland dans le costume de Peter Parker / Spider-Man. Zendaya et Jacob Batalon incarnerons à nouveau les meilleurs amis du héros, qui tentera peu à peu de revenir vers eux. Jon Bernthal, quant à lui, rempilera dans la peau du Punisher, tandis que Mark Ruffalo fera une apparition en tant que Bruce Banner, alias Hulk. Du côté des méchants, nous retrouverons Scorpion, incarné par Michael Mando. Même si elle n'apparaît pas encore, on sait déjà que Sadie Sink et Tramell Tillman seront eux aussi de la partie.

Spider-Man Brand New Day sortira dans les cinémas français le 29 juillet 2026.