Cinq ans après No Way Home, l'amical voisin homme-araignée préféré du monde entier va bientôt enfin avoir droit à un nouveau film, intitulé Spider-Man 4 : Brand New Day, quatrième long-métrage avec Tom Holland dans le rôle de Peter Parker. Ce film revient de très loin, le staff ayant visiblement eu de grandes difficultés à trouver une suite digne du phénomène qu'a été le précédent épisode. Ils ont apparemment bien travaillé et peuvent dormir sur leurs deux oreilles, si l'on en croit le record historique réalisé par sa dernière bande-annonce en date diffusée il y a quelques jours.

Spider-Man 4 : Brand New Historic Record

Dire que Spider-Man est l'un des super-héros les plus populaires au monde, voire même une icône internationale, est un euphémisme. Il doit notamment sa célébrité à un Peter Parker imaginé par feu Stan Lee auprès de qui beaucoup peuvent s'identifier, mais aussi à des séries de films comme celle de Sam Raimi, qui reste encore aujourd'hui un classique cultissime dans le domaine. La nouvelle saga avec Tom Holland dans le rôle principal n'a toutefois clairement pas à rougir de celle avec Tobey Maguire, avec des chiffres toujours plus impressionnants à chaque épisode. Mais Spider-Man 4 Brand New Day pourrait bien tout écraser sur son passage, eût égard aux chiffres relatifs à sa dernière bande-annonce.

Après qu'il ait dépassé les 500 millions de vues cumulées dans toutes ces itérations 24 heures après sa diffusion ce 18 mars 2026, voici que le nouveau trailer de Spider-Man 4 Brand New Day aurait dépassé en une semaine un total cumulé de 1 milliard de vues. C'est la première fois de toute l'histoire qu'une bande-annonce de film atteint ce seuil symbolique.

Ce nouveau trailer a donc définitivement capté l'attention du public, présentant un Peter Parker vulnérable, qui tente désespérément de se rappeler au bon souvenir de ses meilleurs amis, qui l'ont oublié après les événements de No Way Home. En parallèle, The Punisher (Jon Bernthal), mais aussi son célèbre phénomène de mutation, tourmentent le Tisseur, qui doit aussi faire face à plusieurs super-vilains iconiques, dont le Scorpion (Michal Mando). Le film Spider-Man 4 Brand New Day sera-t-il à la hauteur de l'engouement record autour de son dernier trailer ? Réponse à partir du 29 juillet 2026 dans les cinémas français.