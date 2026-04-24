À une époque fort fort lointaine, Shrek faisait ses premiers pas au cinéma. Aujourd’hui, l’heure est venue pour lui de s’exporter au format LEGO avec ses premiers sets dédiés.

Depuis le début de l’année, les fans de LEGO ne savent décidemment plus où donner de la tête. Particulièrement en forme et inspirée, la firme danoise multiplie en effet les annonces et les nouvelles sorties, avec de nombreux sets inspirés de toutes les licences les plus populaires de la pop-culture. De Mario Kart au Seigneur des Anneaux, en passant par Star Wars ou encore Tintin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et nous en avons encore une fois la preuve avec l’annonce des premiers sets aux couleurs de Shrek, qui font toutefois beaucoup réagir.

LEGO annonce les premiers sets dédiés à Shrek

En effet, afin de célébrer comme il se doit le vingt-cinquième anniversaire de l’un des ogres les plus appréciés du cinéma, LEGO s’est associé à DreamWorks Animation pour concevoir les tout premiers sets inspirés de la franchise. Le premier, composé de 259 pièces, prend alors la forme de figurines de Shrek, de l’Âne et de Ti Biscuit qui plairont incontestablement aux plus jeunes ; tandis que le second, composé de 1 403 pièces, met alors en scène Shrek, l’Âne et le Chat Potté dans une belle pièce de collection davantage réservée aux plus grands.

Autant dire que LEGO a pensé à tout le monde, donc, même si cette bonne nouvelle s’accompagne malheureusement d’une information autrement plus douloureuse : le prix. Car dans un cas comme dans l’autre, les fans de Shrek vont assurément devoir taper dans le portefeuille. Pour ce qui est du premier set, composé de figurines allant de 5 à 8 cm de haut, on parle effectivement de la somme de 24.99€ ; tandis que pour le second set, aux dimensions plus généreuses de 24 x 21 x 16 cm, le prix grimpe à 119.99€.

Et forcément, cela ne manque pas de faire réagir sur les réseaux sociaux. « Je ne suis même pas fan de LEGO, mais ces prix sont vraiment ridicules » a par exemple affirmé un internaute sur X. « Ont-ils extrait le plastique d’une mine d’or ? » s’interroge un autre avec un brin d’humour. « 120€ pour trois grosses figurines et un tout petit marécage ? LEGO met vraiment notre nostalgie à rude épreuve, hein ? » assure enfin un dernier, avant de confesser en avoir « quand même un peu envie ». Et il n’est assurément pas le seul.





Les précommandes sont lancées

Notons que ces deux nouveaux sets sont désormais disponibles à la précommande, avec une mise en disponibilité annoncée pour le 1er juin 2026. LEGO précise également que les achats sont limités à trois unités par foyer, de sorte à pouvoir « être juste envers tous [ses] fans ». « Si vous avez déjà atteint cette limite lors de commandes précédentes, il est possible que nous l’annulions ». Voilà qui devrait limiter le champ aux scalpeurs, qui pourraient bien vouloir s’en donner à cœur joie avec ces premiers sets événement dédiés à Shrek.

Source : LEGO