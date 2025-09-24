Les équipes de Marvel Studios sont à fond sur le tournage du film Spider-Man 4. En parallèle, une nouvelle information qui va faire battre le cœur des fans de la franchise vient de tomber.

Ça s'active du côté du film Spider-Man 4 et c'est peu dire. Le tournage a été quelque peu chamboulé après un accident qui a valu une commotion cérébrale à son acteur star, Tom Holland. Une petite pause s'impose dès lors sur les plateaux. Pour autant, la machine ne s'arrête pas complètement de tourner. De fait, une annonce concernant le casting vient de sortir sans vraiment que Marvel n'ait visiblement donné son accord. Pour autant, ça devrait déjà en enthousiasmer plus d'un parmi les fans.

Spider-Man 4 accueille un perso qui va frapper un grand coup

Plus la production de Spider-Man 4 avance, plus la nouvelle aventure cinématographique de l'Homme-araignée se précise. Bien que le tournage soit entré en pause pour une semaine, les équipes se montrent apparemment bavardes. C'est en tout cas ce que laisse deviner nos confrères de Deadline en partageant une nouvelle fuite plus que prometteuse pour la suite.

Selon des sources tenues anonymes, Deadline affirme qu'un nouveau super-vilain mènera la vie dure à l'araignée sympa du quartier dans le prochain film Spider-Man 4. Il s'agirait de Tombstone, le méchant créé en 1988 par Gerry Conway et Alex Saviuk. Voilà qui coïncide en outre avec la volonté de Brand New Day, ce quatrième volet mené par Tom Holland, d'inscrire l'histoire dans les bas-fonds de New York.

Mais l'information ne s'arrête pas là ! Le nom de celui qui incarnerait Tombstone dans Spider-Man 4. La fuite rapporte que ce serait l'acteur Marvin Jones III (Black Lightning, The Equalizer), alias Krondon, qui aurait décroché le rôle. Eh oui ! Cela signifie qu'après avoir prêté sa voix au super-vilain dans le film d'animation Into the Spider-Verse et de revenir dans sa suite, Beyond the Spider-Verse, il lui prêtera également ses traits dans Brand New Day ! Voilà une attention qui devrait particulièrement plaire aux fans et qui promet une certaine continuité dans la peinture du personnage.

Marvin Jones III.

© Columbia Pictures, Marvel Entertainment et Sony Pictures Animation. Marvin Jones III et Tombstone dans Into the Spider-Verse.