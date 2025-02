Après un mois de janvier colossal, les sorties LEGO de février 2025 ont pu décevoir. En plus d'être très peu nombreuses, les sets inédits étaient plutôt anecdotiques. Cependant, on retiendra tout de même une nouveauté majeure pour les fans de vampires avec 21354 Ideas Twilight la maison des Cullen qui est toujours disponible pour celles et ceux qui le souhaitent. Un passage à vide donc, mais qui aura permis aux amateurs de briques de mettre un peu d'argent de côté pour la suite. Voici toutes les nouvelles sorties de mars 2025 avec d'énormes licences iconiques et mêmes cultes comme souvent.

Notre sélection LEGO de mars 2025

Y'aura t-il de nombreuses nouveautés LEGO en mars 2025 pour faire oublier le mois précédent ? Très clairement. Pour ce mois-ci, la firme danoise fait revenir une licence cultissime depuis des décennies, Star Wars. Et la société a choisi de s'attaquer à l'un des meilleurs films de toute la saga, L'Empire contre-attaque, avec un set 75429 Casque du pilote de AT-AT. Après le 10338 Transformers Bumblebee, vous pourrez également procurer deux duos de BrickHeadz avec Optimus Prime / Véhicule ainsi que Bumblebee et Véhicule.

Alors que Disney est aussi présent dans les sorties LEGO de mars 2025 avec du Vaiana, Maléfique ou encore Cendrillon, les jeux vidéo sont à l'honneur avec deux franchises très appréciées, avec l'une des plus grosses exclusivités PlayStation. Le set 77037 Aloy et Varl contre Testudien et Dents de scie arrive toujours le 1er mars 2025, comme les autres ajouts du catalogue d'ailleurs, aux côtés de plusieurs ensembles pas chers dédiées cette fois à Minecraft.

77037 Aloy et Varl contre Testudien et Dents de scie

Référence : 77037 LEGO Horizon Adventures Aloy et Varl contre Testudien et Dents de scie

Dimensions : plus de 18 cm de haut | 12 cm de long | 8 cm de large

Nombre de pièces : 768

Nombre de mini-figurines : 2 (Aloy, Varl)

Age : 9+

Date de sortie : 1er mars 2025

Prix : 44,99€

75429 Star Wars L'Empire contre-attaque Le casque du pilote de AT-AT

Référence : 75429 LEGO Star Wars L'Empire contre-attaque Le casque du pilote de AT-AT

Dimensions : plus de 20 cm de haut | 13 cm de profondeur | 13 cm de large

Nombre de pièces : 730

Nombre de mini-figurines : 0

Age : 18+

Date de sortie : 1er mars 2025

Prix : 79,99€

21273 Minecraft le film Les Ghasts à l’attaque du village

Référence : 21273 LEGO Minecraft le film Les Ghasts à l’attaque du village

Dimensions : plus de 18 cm de haut

Nombre de pièces : 555

Nombre de mini-figurines : 9 (Steve, Natalie, Dawn, 1 villageois, 1 montgolfière Ghast, 1 bébé poule, 2 piglins, 1 golem de fer articulée)

Age : 10+

Date de sortie : 1er mars 2025

Prix : 69,99€

42204 Technic Fast and Furious Toyota Supra MK4

Référence : 42204 LEGO Technic Fast and Furious Toyota Supra MK4

Dimensions : plus de 8 cm de haut | 30 cm de long | 13 cm de large

Nombre de pièces : 810

Nombre de mini-figurines : 0

Age : 9+

Date de sortie : 1er mars 2025

Prix : 59,99€

71837 LEGO Ateliers Ninjago City

Référence : 71837 LEGO Ateliers Ninjago City

Dimensions : plus de 41 cm de haut | 25 cm de profondeur | 25 cm de large

Nombre de pièces : 3244

Nombre de mini-figurines : 10 (Zane, Pixal, le propriétaire du magasin de maquettes, la mécanicienne du garage, un employé du restaurant, un touriste draconique, Dorama, professeure Larow, Harumi, Tim le chatouilleux et une marionnette de Dorama)

Age : 14+

Date de sortie : 1er mars 2025

Prix : 249,99€

Toutes les nouveautés LEGO de mars 2025

Quelles sont les autres nouveaux sets LEGO de mars 2025 ? Attendez-vous à du Peppa Pig, Speed Champions et toutes une séries de gammes bien connues des fans de briques.

LEGO Horizon Adventures

Star Wars

Minecraft

Disney

Peppa Pig

Transformers

En plus de ces LEGO, on retrouve des classiques comme les gammes Tehnic, City, Ninjago, Icons et plus encore, dont une belle construction Architecture d'un monument de Rome.

Technic

City

Ninjago

Speed Champions

Icons

Creator 3 in 1

Classic

Divers LEGO

Source : boutique officielle.