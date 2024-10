Les LEGO d'octobre 2024 sont toujours disponibles et vous risquez comme toujours d'y laisser votre compte en banque. L'un des sets les plus impressionnants, et aussi l'un des plus chers, est La barge à voiles de Jabba 75397. Un investissement de 499,99€ tout de même, qui ne devrait cependant pas rebuter les fans de Star Wars et des briques colorés. Pour les plus petites bourses, il y a également les sets 71438 Super Mario World Mario et Yoshi et 76781 La chambre de Mercredi et Enid. Deux superbes sets pour un futur succès ont été aussi dévoilés pour un lancement dans quelques semaines.

Deux sets LEGO charmants pour janvier 2025

Les prochains sets LEGO devraient encore faire mal au portefeuille. Pour éviter de matraquer les amateurs de briques dès le début de l'année, la firme danoise a révélé deux constructions très abordables, mais qui comportent de ce fait moins de pièces qu'à l'accoutumée. En amont de la sortie de Vaiana 2, le 27 novembre 2024 au cinéma, on a le droit à un aperçu complet des futurs sets 43270 Disney Le bateau d’aventure de Vaiana et 43260 Disney L'île de Vaiana miniature. Malheureusement, à l'heure où vous lirez ces lignes, les précommandes ne sont pas encore ouvertes mais les fiches des produits sont déjà là.

Pour ces sets LEGO Disney Vaiana, la société a choisi de mettre le bateau à double coque, avec sa voile en tissu, sur laquelle l'héroïne et les personnages du film partent à l'aventure. Ici, pas de détails ultra poussés, mais un ensemble très joli grâce aux couleurs et l'harmonie entre elles. L'autre construction reproduit l'île de Vaiana 2 avec un toboggan, une maison, un espace pour Pua et deux minifigurines. Ils sont respectivement affichés aux prix de 59,99€ et 19,99€. À ce jour, Vaiana a été un beau succès pour Disney, ce qui laisse présager du meilleur pour sa suite.

43270 Disney Le bateau d’aventure de Vaiana

Référence : 43270 LEGO Disney Le bateau d’aventure de Vaiana

Dimensions : plus de 26 cm de haut | 22 cm de long | 12 cm de large

Nombre de pièces : 529

Nombre de mini-figurines : 4

Age : 6+

Date de sortie : 1er janvier 2025

Prix : 59,99€

43260 Disney L'île de Vaiana miniature

Référence : 43260 LEGO Disney L'île de Vaiana miniature

Dimensions : plus de 10 cm de haut | 10 cm de profondeur | 8 cm de large

Nombre de pièces : 175

Nombre de mini-figurines : 3 (Vaiana, Pua, Simea)

Age : 5+

Date de sortie : 1er janvier 2025

Prix : 19,99€

Source : boutique officielle LEGO.