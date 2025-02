LEGO a dévoilé de nouveaux sets Minecraft qui sont déjà en précommande pour la boutique officielle. Parmi ces nouveautés, deux constructions 21272 Le ring du manoir des bois et 21273 Les Ghasts à l’attaque du village sont consacrés au tout premier film Minecraft, tandis que le troisième 21271 La chambre des épreuves s'insère dans la collection traditionnelle basée sur le jeu vidéo de Mojang. Si ces prochaines sorties vous font de l'oeil, vous pouvez les commander via nos liens dans l'article dédié, en sachant que la livraison aura lieu à partir du 1er mars 2025. Mais si vous avez les crocs, un nouveau set d'une saga culte pour toute une génération est arrivé !

Le meilleur set LEGO des nouveautés de février 2025 disponible

On est le 1er février 2025, ce qui veut dire que les sorties LEGO de février 2025 sont disponibles et que si vous avez passé commande, vous devriez bientôt recevoir vos précieux achats. Quoi de neuf ? On est sur un mois très calme avec pas mal de porte-clés et de BrickHeadz qui auront au moins le mérite de ne pas mettre à mal votre compte en banque. Tout l'inverse de la pièce maitresse de ces nouveautés mensuelles qui représente un investissement : le set sur la saga fantastique de vampires Twilight.

Bella, Edward, Jacob et d'autres personnages de la franchise ont le droit à leur version en briques avec l'ensemble LEGO Ideas Twilight la maison des Cullen (21354), qui sort ce samedi 1er février 2025. Composé de 2001 pièces et de 7 mini-figurines, cette construction est une réinterprétation détaillée du domicile des protagonistes. « Cet hommage cinématographique à construire est un bel objet décoratif à offrir à des adultes fans des films romantiques Twilight ». Ce diorama LEGO Twilight englobe la maison, un grand arbre, le pick-up Chevrolet de Bella, et figurine articulée de Jacob dans sa transformation loup issus des films ultra populaires.

21354 Ideas Twilight la maison des Cullen

Référence : 21354 LEGO Ideas Twilight la maison des Cullen

Dimensions : plus de 21 cm de haut | 18 cm de profondeur | 37 cm de large

Nombre de pièces : 2001

Nombre de mini-figurines : 7 (Bella Swan, Edward Cullen, Jacob Black, Carlisle Cullen, Alice Cullen, Charlie Swan, Rosalie Hale, et Jacob sous son apparence de loup)

Age : 18+

Date de sortie : disponible (1er février 2025)

Prix : 219,99€



















Source : boutique officielle.