Les plateformes SVOD comme Netflix, Disney+ et Prime Video vont bientôt faire leur rentrée et ont dévoilé une partie des nouveautés qui attendent les abonnés en septembre 2024. Comme chaque mois, on épluche également le catalogue des sorties LEGO pour voir les prochaines pièces de collection qui rejoindront peut-être votre salon. En août, la firme danoise a fait dépenser de l'argent aux amateurs de briques avec des sets Dents de la mer, Marvel Les Gardiens de la Galaxie, Star Wars, Super Mario ou Sonic. Mais dans les jours à venir, il va y avoir un peu de renouveau.

Notre sélection des nouvelles sorties LEGO de septembre 2024

Si vous n'avez pas encore vu le très beau 21350 LEGO Dents de la mer et les nouveaux sets Star Wars, n'hésitez pas à y jeter un oeil car ça vaut le détour. En septembre 2024, la firme danoise va un peu bousculer ses habitudes parce qu'hormis pour des calendriers de l'avant, les sagas Marvel et Star Wars sont en retrait. Au moins, les fans de ces franchises vont pouvoir respirer un peu et économiser, sauf s'ils trouvent leur bonheur dans les nouvelles sorties LEGO de septembre 2024. Et ce sera peut-être le cas car il y a du très lourd avec des licences cultes, dont certaines qu'on a moins l'habitude de voir en briques, pour des sets qui font rêver. Voici notre sélection des meilleures constructions, et plus bas, notre récapitulatif complet des nouveautés.

77092 Zelda Vénérable Arbre Mojo 2-en-1

Référence : 77092 LEGO Zelda Vénérable Arbre Mojo 2-en-1

Dimensions : plus de 31 cm de haut

Nombre de pièces : 2500

Nombre de mini-figurines : 4 (princesse Zelda, 3 Link différents)

Age : 18+

Date de sortie : 1er septembre 2024

Prix : 299,99€

21351 L'Étrange Noël de Monsieur Jack

Référence : 21351 LEGO Disney L'Étrange Noël de Monsieur Jack

Dimensions : plus de 32 cm de haut | 27 cm de profondeur | 51 cm de large

Nombre de pièces : 2 193

Nombre de mini-figurines : 8 (Jack Skellington, Sally, le Père Noël, Am, Stram et Gram, Zero le chien et le Maire avec 2 visages)

Age : 18+

Date de sortie : 6 septembre 2024

Prix : 199,99€

76437 Harry Potter Le Terrier – Édition Collector

Référence : 76437 LEGO Harry Potter Le Terrier – Édition Collector

Dimensions : plus de 46 cm de haut | 23 cm de profondeur | 25 cm de large

Nombre de pièces : 2405

Nombre de mini-figurines : 10 (Percy Weasley, Charlie Weasley, Bill Weasley, Molly Weasley, Fred Weasley, George Weasley, Arthur Weasley, Ginny Weasley, Ron Weasley, Harry Potter, Errol)

Age : 18+

Date de sortie : 4 septembre 2024

Prix : 259,99€

Toutes les nouveautés LEGO de septembre 2024

En plus des sublimes sets 77092 Zelda Vénérable Arbre Mojo 2-en-1 et 21351 L'Étrange Noël de Monsieur Jack et celui Le Terrier d'Harry Potter (76437), les sorties LEGO proposent des calendrier de l'Avent Marvel, Disney et Star Wars. On trouve également un pack de minifigurines Donjons & Dragon ainsi que des ensembles Harry Potter pour un certain montant d'achat ou l'acquisition du Terrier justement.

Source : boutique LEGO.