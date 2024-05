Les amateurs de la série The Legend of Zelda et les passionnés de LEGO peuvent désormais combiner leurs deux passions avec le nouveau set de construction LEGO dédié à cette franchise légendaire. Intitulé Le Vénérable arbre Mojo 2-en-1 (77092), ce set offre une expérience de construction immersive et détaillée, parfaite pour les adultes fans des aventures de Link et Zelda. Un bien beau set.

Zelda feat LEGO

Ce set de 2 500 pièces propose deux versions du célèbre Vénérable arbre Mojo, inspirées des jeux Ocarina of Time et Breath of the Wild. Chaque modèle présente des caractéristiques uniques et des éléments mobiles, ainsi que des panneaux latéraux permettant un accès facile à l'intérieur des structures. En plus des versions du Vénérable arbre Mojo, le set inclut plusieurs objets emblématiques de la série Zelda. On y retrouve l’Ocarina du temps, le Bouclier Hylien, et l’Épée de légende. Quatre minifigurines sont également fournies : une de la princesse Zelda et trois variantes de Link, représentant différentes époques et aventures.

Pour enrichir l'expérience de construction, l'application LEGO Builder permet de zoomer et de faire pivoter une version numérique en 3D du modèle pendant l'assemblage. Cette application offre également la possibilité de suivre la progression et de sauvegarder les sets, facilitant ainsi l'organisation et la gestion des projets en cours. Le set Le Vénérable arbre Mojo 2-en-1 est vendu au prix de 299,99 euros, et constitue un cadeau parfait pour les amateurs de Zelda et les collectionneurs de LEGO. Avec ses nombreux détails et ses pièces mobiles, ce modèle n'est pas seulement un objet de collection, mais aussi une pièce décorative impressionnante. Il faut bien l'admettre.