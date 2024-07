C'est certain, le mois d'août va faire mal pour les nouveautés LEGO. Au programme, il y aura plusieurs sets Star Wars avec des constructions jamais vues jusque-là. Entre les différentes scènes, les ensembles revisités pour le lancement de la série « Reconstruire la Galaxie » sur Disney+ le 13 septembre 2024, ou des personnages iconiques comme C-3PO, ça annonce que du bon. Sauf, comme on le répète en boucle, pour votre portefeuille. Si on vous dit « Il nous faudrait un plus gros bateau », ça vous parle ?

Un set LEGO avec un monstre de la pop culture

En début d'année, LEGO a dévoilé deux sets monstrueux, dont le 21348 Donjons & Dragons : l’histoire du dragon rouge. Un projet qui a été soumis à la base sur le laboratoire LEGO Ideas, qui permet à des fans de proposer leurs constructions. S'il y a suffisamment de votes de la communauté, et que la firme danoise apprécie ce qu'elle voit, alors elles font l'objet d'une sortie officielle. Lors de l'annonce, un fan des Dents de la Mer (Jaws) de Steven Spielberg a créé un diorama qui reproduit une scène iconique du film culte : la chasse au grand blanc qui terrifie la ville balnéaire d'Amity. On avait déjà eu un aperçu, mais cette fois, on a de nouvelles images, une date de sortie, un prix et le contenu de la boîte.

Le set 21350 LEGO Dents de la Mer sera disponible à partir du 1er août 2024 sur la boutique officielle. Un ensemble vendu 149,99€ qui comprend évidemment le grand requin blanc, se démonter pour coller encore davantage à la séquence du long-métrage ou être exposé sur son support vertical. Évidemment, pour chasser cette créature marine, il y a besoin d'un bateau qui devrait pour le coup être suffisamment imposant. La boîte LEGO Jaws 21350 contient également trois minifigurines avec Martin Brody, Matt Hooper et Quint.

Date de sortie : 1er août 2024

Référence : 21350 LEGO Dents de la Mer

Nombre de pièces : 1467

Dimensions : plus de 35 cm de haut pour le bateau | plus de 59 de largeur pour le diorama

Nombre de mini-figurines : 3 (Martin Brody, Matt Hooper et Quint)

Prix : 149,99€