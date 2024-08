L'arrivée cette semaine de John Wick 4 sur Prime Video signe presque la fin des nouveautés d'août 2024. En effet, la fin du mois approche et Amazon n'a déjà plus rien pour ses abonnés, à l'exception tout de même d'une énorme série exclusive. La saison 2 des Anneaux de Pouvoir sera disponible à partir du 29 août 2024, mais la plateforme va ménager le suspens. Comme certains de ses concurrents, le géant va mettre en ligne les trois premiers épisodes à cette date, puis revenir à un rythme hebdomadaire pour les suivants.

Les films confirmés Prime Video de septembre 2024

Quelles seront les nouvelles sorties Prime Video de septembre 2024 ? On n'a pas encore la liste complète à disposition, mais on sait qu'il y aura le film japonais Previously Saved Version. Il s'agit d'un long-métrage entre romance et science-fiction. On suit Naoki (Hideaki Ito) et sa femme Mayumi (Yûko Araki) dans un futur où la migration humaine vers l'espace et une technologie de pointe permettent de manipuler la mémoire. « Naoki et Mayumi, qui vivent dans une luxueuse résidence flottante dans l'espace, forment le couple parfait aux yeux de tout le monde. [...] Cependant, leur vraie nature est l'amour déformé du mari, Naoki, qui cherche à se venger de sa femme qui l'aimait à l'époque où il l'aimait, et la transforme sans cesse en androïde pour poursuivre et recréer son propre idéal ». À regarder sur Amazon Prime Video le 26 septembre 2024.

26/09 Previously Saved Version - film - une romance à suspens dans un univers SF



Les séries confirmées de septembre 2024

On a déjà plus de choses pour les séries Prime Video de septembre 2024 avec plusieurs documentaires. The Money Game nous plongera dans les coulisses d'athlètes professionnels à en devenir en Louisiane. La série doc Cómo cazar a un monstruo racontera comment Lluis Gros, condamné à 23 ans de prison pour abus sexuel, a essayé de redorer son image en demandant au vidéaste Carles Tamayo de réaliser un reportage sur lui. « L'histoire de l'ego d'un criminel qui devient sa perte, et du combat de Carles Tamayo pour la justice ». Dans un tout autre style encore, Prime Video accueille prochainement la saison 2 de Porno y Helado, une série comique venue d'Argentine.

Date à confirmer En fin - saison 1 - un père fait voler en éclats sa famille en invoquant une apocalypse qui ne se produira pas OT23 : la tournée - un doc musical en deux parties

6/09 Cómo cazar a un monstruo - une série doc sur un condamné pour abus sexuel qui souhaite redorer son image avec l'aide d'un vidéaste

10/09 The Money Game - saison 1 - un documentaire en plusieurs épisodes sur les athlètes de l'université de Louisiane

20/09 Porno y Helado - saison 2 - le retour d'une série comique venue d'Argentine



