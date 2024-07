Quoi de neuf dans les prochaines sorties LEGO d'août 2024 ? Après un mois de juillet très, très calme, avec seulement trois sets. Parmi cette maigre sélection, la saga culte Transformers est revenue avec une construction 10338 Bumblebee. Ce passage à vide n'aura pas duré longtemps puisque la société danoise est réellement de retour aux affaires. Les ajouts du mois prochain sont non seulement nombreuses, mais en plus, il y a des ensembles vraiment très chouettes.

Notre sélection des nouvelles sorties LEGO d'août 2024

« Il nous faudrait un plus gros bateau » ! Cette réplique revient inlassablement en tête lorsqu'on doit évoquer le set LEGO Les Dents de la mer 21350. Oui, le film mythique de Steven Spielberg a succombé au charme indéniable des briques colorées. La construction qui sera proposée à la vente le 6 août 2024 reproduira le fameux face à face légendaire avec le grand blanc. Un beau diorama, vraiment long, et assez dynamique dans la mise en scène. Au mois d'août 2024, les sorties LEGO vont aussi faire la part belle, encore et toujours, à Star Wars et à l'écurie Marvel. Les Avengers et Les Gardiens de la Galaxie sont en effet présents avec des sets fort sympathiques. Comme d'habitude, voici notre sélection.

21350 Les Dents de la mer

Référence : 21350 LEGO Dents de la Mer

Nombre de pièces : 1497

Dimensions : plus de 35 cm de haut pour le bateau | plus de 59 de largeur pour le diorama

Nombre de mini-figurines : 3 (Martin Brody, Matt Hooper et Quint)

Age : 18+

Date de sortie : 6 août 2024

Prix : 149,99€

75389 LEGO Star Wars Le Faucon Noir

Référence : 75389 LEGO Star Wars Le Faucon Noir

Dimensions : plus de 12 cm de haut | 43 cm de long | 32 cm de large

Nombre de pièces : 1579

Nombre de mini-figurines : 6 (Dark Jar Jar Binks, C-3PO, Dark Dev, Dark Rey, Luke en mode plage et Jedi Vador, des accessoires sabres laser et une brique de lait bleu)

Age : 10+

Date de sortie : 1er août 2024

Prix : 179,99€

76286 Marvel Les Gardiens de la Galaxie, le vaisseau Milan

Référence : LEGO 76286 Marvel Les Gardiens de la Galaxie, le vaisseau Milan

Dimensions : plus de 24 cm de haut | 32 cm de long | 64 cm de large

Nombre de pièces : 2090

Nombre de mini-figurines : 5 (Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket, Baby Groot)

Age : 12+

Date de sortie : 1er août 2024

Prix : 179,99€

71437 LEGO Le train Bowser Express

Référence : 71437 LEGO Mario Le train Bowser Express

Dimensions : plus de 22 cm de haut | 68 cm de long | 12 cm de large

Nombre de pièces : 1392

Nombre de mini-figurines : 6 (Frère Marto, Boum Boum, Goombas x2, Paracoccinellys x2)

Age : 9+

Date de sortie : 1er août 2024

Prix : 119,99€

76999 Sonic the Hedgehog Super Sonic contre Egg Drillster

Référence :

Dimensions : plus de 12 cm de haut | 43 cm de long | 32 cm de large

Nombre de pièces : 1732

Nombre de mini-figurines :

Age : 10+

Date de sortie : 1er août 2024

Prix : 199,99€

Toutes les nouveautés LEGO d'août 2024

En plus des Dents de la mer, des Gardiens de la Galaxie ou de Star Wars, attendez-vous à des sets Mario, Sonic, Minecraft, Animal Crossing ou Encanto dans les nouvelles sorties LEGO d'août 2024. Là encore, il y a de belles pièces à l'image du Destroyer stellaire de la Guerre des Étoiles ou un ensemble original qui mélange X-Wing et TIE Fighter.