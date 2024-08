La sortie Disney+ d'août 2024 la plus importante sera bientôt disponible. D'ici quelques jours, le casting d'Only Murders in the Building revient pour une saison 4. L'intrigue tournera autour du meurtre de Sazz Pataki, la doublure de Charles-Haden Savage (Steve Martin). Le premier épisode débarquera le 27 août 2024, tandis que les neuf autres arriveront entre les mois de septembre et octobre. Une série très attendue à l'image de la future production originale de la firme aux grandes oreilles. Avis aux fans de WandaVision !

Les sorties Disney+ confirmées de septembre 2024

Si vous avez plus ou moins apprécié la série Star Wars The Acolyte, on est au regret de vous apprendre car il n'y aura pas de suite. Entre les critiques très négatives, et probablement des chiffres de visionnage tout aussi décevants, Disney+ a coupé court. C'est peut-être triste, mais la plateforme a déjà averti qu'elle ne ferait pas de sentiments si l'accueil n'était pas suffisamment fort. Les abonnés Disney+ perdent par conséquent une série Star Wars mais une nouvelle sera dispo très prochainement, et elle pourrait autant intéresser les adultes que les enfants.

LEGO Star Wars : Reconstruire la Galaxie a été conçue dans le cadre du 25e anniversaire du partenariat entre LEGO et Lucasfilm. Dans cette série, les gentils deviennent des méchants, les méchants se transforment en héros, et un jeune berger est en charge de rétablir l'équilibre après avoir perturbé la galaxie à cause d'une puissante relique Jedi. Ce sera à regarder dès le 13 septembre 2024 sur Disney+.

Dans ces premières sorties Disney+ de septembre 2024, il y a également une série Marvel très attendue qui va enfin trouver son chemin sur le service : Agatha All Along. Le show centré sur la méchante de WandaVision qui est toujours incarnée par Kathryn Hahn. « Désormais démunie de tout pouvoir, la tristement célèbre Agatha Harkness n’est plus que l’ombre d’elle-même. Jusqu'au jour où un adolescent gothique l'aide à se libérer de ce sort tarabiscoté. L’intérêt d’Agatha est piqué au vif lorsque celui-ci la supplie d'arpenter à ses côtés la légendaire Route des Sorcières, un chemin mythique constitué d’une série d'épreuves magiques qui - si elles sont surmontées - récompensent toute ensorceleuse en lui offrant ce qui lui manque ».

4/09 LEGO Pixar : BrickToons - saison 1 (intégrale) - série d'animation

13/09 LEGO Star Wars : Reconstruire la Galaxie – saison 1 (intégrale) - une série d'animation qui se retourne la saga Star Wars In Vogue : The 90s - épisodes 1 à 3 - série documentaire sur l'histoire du magazine Vogue

18/09 Agatha All Along – saison 1 épisode 1 et 2 - série Marvel

20/09 In Vogue : The 90s – partie 2 épisodes 4 à 6 - série documentaire sur l'histoire du magazine Vogue



