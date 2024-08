Les nouveautés Netflix d'août 2024 touchent bientôt à leur fin et la firme au N rouge a mis le paquet. Pas plus tard que ce matin, la plateforme de streaming vidéo a mis en ligne le nouveau film d'animation Sailor Moon Cosmos. Avant cela, il y a eu d'autres grosses sorties avec la première partie d'Emily in Paris saison 4, les intégrales de LOST : Les Disparus et Mad Men, la fin d'Umbrella Academy, les versions director's cut de Rebel Moon ou la série Terminator Zero. Un mois relativement chargé. Si vous êtes pressés de savoir ce qui vous attend, voici les premiers ajouts de septembre 2024.

Les sorties films Netflix confirmées de septembre 2024

Netflix n'a pas dévoilé son agenda des sorties de septembre 2024, mais la plateforme SVOD a déjà confirmé de nombreux programmes avant l'heure. Si vous aimez les films de science-fiction, à la sauce ado, Ugiles pourrait vous intéresser. C'est un long-métrage avec Joey King et Chase Stokes, vu entre autres dans The Kissing Booth ainsi que la série Outer Banks, qui se déroule dans une dystopie futuriste. « Une ado en attente d'une chirurgie esthétique obligatoire embarque dans une aventure pour retrouver son amie disparue ».

Ses trois filles, qui sera disponible le 20 septembre 2024 sur Netflix, attire aussi notre curiosité de par son casting. Ce film dramatique s'articule autour des actrices Carrie Coon (SOS Fantômes : La menace de glace), Natasha Lyonne (Poupée Russe) et Elizabeth Olsen (WandaVision), trois sœurs brouillées qui vont devoir de mettre de côté leur différends pour s'occuper de leur père malade. Voici le reste des sorties Netflix films de septembre 2024 connues jusqu' à maintenant.

3/09 L’envers du sport : Hope Solo, gardienne indomptable - nouveau chapitre unique de la série doc sur l'ascension d'une championne du monde de foot féminin

5/09 Apollo 13 : Survival - un film documentaire qui retrace l'épopée d'Apollo 13 avec des images d'archives et interviews

6/09 Rebel Ridge - un thriller d'action par le réalisateur de Green Room

11/09 Boxeur - un film où un jeune fuit la Pologne communiste pour être le plus boxeur de l'histoire

13/09 Profession ceinture noire - une comédie d'action coréenne dans laquelle un prodige des arts martiaux fait équipe avec un agent de probation Secteur 36 - un thriller indien sur une mystérieuse disparition d'enfants d'un bidonville (inspiré de faits réels) Ugiles - un film de SF avec Joey King (The Kissing Booth), Chase Stokes (Outer Banks)

20/09 Ses trois filles - un film dramatique sur trois sœurs brouillées

27/09 Rez Ball - un film dramatique où une jeune équipe de basket doit se serrer les coudes pour gagner le championnat d'état



Les sorties séries confirmées de septembre 2024

Qu'attendre des séries Netflix de septembre 2024 ? Là encore, de l'ancien et du nouveau, avec notamment l'intégrale de la série culte Prison Break. Vous allez (re)découvrir le phénomène M6 dans lequel le personnage Michael Schofield s'infiltre volontairement dans une prison pour empêcher l'exécution de son frère. La partie 2 d'Emily in Paris saison 4 est également programmée pour le 12 septembre 2024 sur Netflix. Autant dire que ce sera l'un des temps forts du mois.

Dans les ajouts Netflix de septembre 2024, la mini-série Un couple parfait avec Nicole Kidman intrigue. « Amelia s'apprête à intégrer l'une des familles les plus riches de Nantucket. Mais le jour de son mariage, on découvre un cadavre et soudain, personne n'est à l'abri d'un soupçon ». Vu les précédents projets télévisés de l'actrice, ça peut être à surveiller.

4/09 Prison Break - l'intégrale de la série phare diffusée sur M6 Outlast : au bout de nous-mêmes - saison 2 - la téléréalité avec des survivalistes qui tentent de décrocher le jackpot

5/09 Un couple parfait - une nouvelle mini-série à suspens avec Nicole Kidman

6/09 Selling Sunset - saison 8 - une téléréalité sur l'équipe d'agents immobiliers de l'Oppenheim Group

7/09 The Circle Game États-Unis - saison 7 - une téléréalité inspiré des réseaux sociaux où il faut éliminer ses concurrents pour remporter le gros lot

12/09 Emily in Paris - saison 4 partie 2 - suite des aventures de la pétillante Emily Cooper (Lily Collins) dans la capitale française Minuit au Pera Palace - saison 2 - une série historique à Istanbul

18/09 Envieuse - une série venue d'Argentine sur une quarantenaire qui cherche l'amour après une rupture dévastatrice

19/09 The Queens of the Vilains - saison 1 - un K-drama sur une légende du catch féminin japonais des années 80

26/09 Nobody Wants This - une série avec Kristen Bell (Veronica Mars) Nous voulons tous être sauvés - saison 2 - série dramatique où un homme se réveille dans un hôpital psychiatrique



Source : Netflix France.