En plus des nouveaux sets LEGO Star Wars et Animal Crossing qui ont leaké, la firme danoise vient de révéler un très chouette projet qui va parler à des millions de fans.

La société LEGO a plus d'un tour dans son sac et le prouve une fois de plus avec cette annonce. Si vous aimez les franchises cultes, le cinéma des années 90 et les dinosaures, alors vous devriez beaucoup apprécier la surprise réservée par la firme aux briques colorées. D'autant que c'est prévu « prochainement ».

LEGO offre à un merveilleux cadeau aux fans de cette licence culte

Le coup de génie de LEGO, outre le fait d'avoir développé un concept addictif et qui permet d'imaginer toutes sortes de folies, c'est d'avoir su s'associer avec de grandes marques de la pop culture. Star Wars, Batman, Harry Potter, Retour vers le Futur, Le Seigneur des Anneaux et tant d'autres. La liste est longue, très longue. Mais surtout, au fil des années, la société danoise a scellé des partenariats pour sortir du simple cadre du jouet, et ainsi développer des jeux vidéo, des séries TV ou encore des films d'animation. Et souvent, LEGO a fait un carton.

Ce n'est donc pas vraiment une surprise d'apprendre qu'un nouveau projet pour la télévision va voir le jour. En revanche, l'annonce en elle-même a pris de court les fans de cette licence culte. Peacock, le service de streaming américain derrière la série PlayStation Twisted Metal, a dévoilé le film LEGO Jurassic Park : The Unofficial Retelling. Une « relecture non officielle » du mythe de Steven Spielberg.

Il s'agit d'un format court de 22 minutes qui sera diffusé « bientôt » sur la plateforme, et qui fait partie des surprises pour le 30ème anniversaire de l'oeuvre iconique. Pas de trailer à se mettre sous la dent, mais un poster avec l'humour LEGO. Une affiche qui rejoue la scène où Jeff Goldblum, Ian Malcom dans le film, fait face à un tas d'excréments de Tricératops et déclare « C'est vraiment un gros tas de merde ! ». Ce qui devient dans la version LEGO « C'est vraiment un gros tas de briques ! ».

Un court-métrage d'animation Jurassic Park et de nouveaux sets

Les fans regretteront certainement la courte durée de Lego Jurassic Park : The Unofficial Retelling, mais pour se consoler, il reste le film original. Ce dernier est justement ressorti en blu-ray 4K avec un steelbook édition limitée 30ème anniversaire. Et il est toujours disponible sur le catalogue Netflix avec les autres volets de la franchise. Mais également la série d'animation Jurassic World : La colo du crétacé avec Jenna Ortega, de la série Mercredi, qui double le personnage de Brooklyn.

Si vous adorez monter des constructions en briques, LEGO a encore des sorties prévues pour début 2024 notamment. Pas moins de 11 sets Star Wars ont leaké, et bonne nouvelle, il n'y aura pas besoin de faire un prêt sur 20 ans ou de vendre votre maison pour vous les payer. Même si, évidemment, ça commence à chiffrer mis bout à bout. Mais un Faucon Millenium taille réduite à 79,99€, c'est toujours plus facile à se procurer et à exposer que la version géante à 849,99€. Pour les fans de Nintendo qui n'ont pas des sommes démentielles à dépenser, il y aura aussi des sets Animal Crossing si l'on en croit une fuite du mois dernier.

Enfin, une maquette de l'Ornithoptère, un véhicule volant de la planète Arrakis dans Dune, pourrait être disponible à l'occasion de la sortie de Dune 2. Mais étant donné que le long-métrage a été repoussé, il n'est pas certain qu'on ait des nouvelles de cette rumeur avant quelques semaines. D'après les bruits de couloir, ce set devrait être affiché à 164,99€. La boîte comprendrait 1369 briques ainsi que 4 à 5 mini-figurines.