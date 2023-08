LEGO ne cesse de multiplier les collaborations pour proposer toujours plus de contenus et cette fois cela concerne littéralement l'une des plus grosses franchises du jeu vidéo.

On peut l'apprendre au fil des années et même ces derniers mois, LEGO propose toujours plus de grosses licences en set. Récemment d'ailleurs on pouvait vous parler de l'arrivée très prochaine d'un contenu DUNE avec l'approche de l'Ornithoptère du film de Denis Villeneuve mais aussi tout un tas de nouvelles boites de briques pour la franchise Star Wars. Skeleton Crew, R2D2, Guerre des Clones, etc. Cette fois on s'éloigne un peu du cinéma pour s'attarder sur le jeu vidéo puisque c'est ce qui nous occupe dans cette news.

Nintendo encore chez LEGO

Après Mario c'est au tour d'une énorme autre licence Nintendo à faire son arrivée en LEGO, du moins à en croire la récente rumeur : Animal Crossing. Ca reste évidemment à prendre avec des pincettes mais ça sent tout de même très bon. En effet, l'information provient du toujours très bien informé compte exabrickslegogo dont vous pouvez retrouver le compte Instagram ici. Le fan n'en est pas à son coup d'essai et ça fait déjà pas mal de temps qu'il vise juste. Au total nous devrions retrouver un total de 5 sets dans différentes gammes de prix. De 14,99 dollars à 74,99 dollars pour toutes les bourses. La sortie serait programmée, toujours selon la même source, pour mars 2024. Il y a donc encore un peu de temps à attendre avant une confirmation mais voir débarquer Animal Crossing ne semble pas très étonnant. On a déjà Super Mario, ce n'est donc plus qu'une question de temps avant que d'autres monuments de l'éditeur nippon se décline.

Inarrêtable

Le succès de LEGO en termes de vente est incontestablement impressionnant. Depuis ses modestes débuts en 1949, l'entreprise danoise est littéralement devenue un géant mondial. Au fil des années, les ventes de LEGO ont connu une croissance spectaculaire avec une vaste gamme de produits, allant des ensembles de construction classiques aux thèmes sous licence tels que Star Wars, Harry Potter, Marvel, DC Comics, etc. Ca leur permet de toucher un large public et de s'adapter aux tendances du marché. D'ailleurs ce qui était autrefois un jouet pour enfant est devenu avec le temps un objet de collection tout public. On a tous en tête la collection Architecte qui permet même de décorer son salon avec des monuments.

Animal Crossing en LEGO, est-ce quelque chose qui pourrait vous intéresser ? Le prix semble en plus assez attractif pour être abordable par tout le monde.