Depuis plusieurs années, LEGO s'amuse à proposer des sets pour toutes les licences cinématographiques de la pop culture comme Star Wars, Jurassic Park ou encore Harry Potter. Dans ce contexte il n'est pas étonnant que le fabriquant danois s'attaque aussi à une franchise phare de la science-fiction : Dune. Bientôt une belle pièce au programme ?

LEGO devrait encore frapper fort

Si Dune était une œuvre très appréciée par beaucoup bien avant le film de Denis Villeneuve, il faut bien admettre que le long métrage de septembre 2021 fut un peu une renaissance et un bon coup de projecteur pour le roman de Frank Herbert. Avec son beau succès au box-office c'était l'opportunité parfaite pour faire découvrir ce segment majeur de la SF à toute une nouvelle génération de spectateurs. Conscient du succès et de la hype autour de Dune, LEGO s'est dit qu'il était temps de proposer quelques chose en briques pour faire plaisir à tout le monde. Ainsi, selon de nouvelles rumeurs de Promobricks, site toujours très fiable dans le domaine, un autre nouvel ensemble pourrait rejoindre la gamme Icons cette année. Et ne s'agirait ni plus ni moins que l' Ornithoptère, le fameux véhicule volant de la planète Arrakis.

Le vaisseau dans le film de 2021

Un beau vaisseau

Pour rappel, les ornithoptères sont les petits vaisseaux de transport les plus répandus dans l'Imperium. Dans l'univers du roman, ces appareils peuvent transporter 6 passagers et leur utilisations varient du transport de personnes entre les villes et les continents au transport de marchandises légères sur de longues distances. Sans surprise c'est aussi un véhicule qui est très vite devenu militarisé. En effet, les thopters étaient souvent utilisés à des fins militaires et équipés d'armes dont des missiles.. Dès les années 60 on a déjà des illustrations du vaisseau grâce au travail artistique de John Schoenherr. Mais si le design a évolué avec les années, selon les rumeurs, l'ornithoptère LEGO reprendrait le style Villeneuve et se composerait d'un total de 1369 briques et comprendrait 4 à 5 figurines. On peut supposer que les personnages principaux Paul, Jessica, Leto, Chani et Vladimir Harkonnen pourraient être inclus dans le lot, c'est du moins le choix qui semble le plus logique. L'ensemble coûterait 164,99 euros ce qui reste dans la norme de ce type de produits.

De votre coté, est-ce qu'un set Dune pourrait vous intéresser ?