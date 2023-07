Uncharted, The Last of Us, Super Mario Bros, le film... depuis quelques temps l'adaptation du jeu vidéo sur petit et grand écran fait un véritable carton. Il n'en fallait pas plus pour la plateforme de streaming Peacock pour proposer une adaptation en série de Twisted Metal, une franchise de jeux vidéo de combat motorisé assez culte qui commence sur PlayStation en 1995 avec le dernier épisode en date en 2012. Une bonne idée ? Il est temps de faire le tour des avis sur la question.

Twisted Metal, une série qui convainc ?

Intéressons nous d'abord au site RottenTomatoes qu'on ne présente plus et qui permet de rassembler les critiques d'œuvres pour en produire une note. En l'occurrence ici, Twisted Metal obtient la jolie moyenne de 71%. C'est bien moins que les 96% de The Last of Us mais c'est tout même très acceptable pour une série sur un jeu vidéo avec une fan base beaucoup moins importante. Sur Metacritic par contre c'est la douche froide avec 58% de moyenne générale. Autant dire que c'est tout juste passable. Dans le détail, ça donne quoi ? Ca ne s'arrange pas avec le très sérieux média Variety qui titre tout simplement sa critique de la manière suivante : "Twisted Metal n'a pas sa place dans une adaptation de jeu vidéo". Pour le journaliste l'acteur vétéran de chez Marvel Anthony Mackie se débrouille bien mais la série est beaucoup trop calquée sur le jeu vidéo et donne une impression étrange.

Malgré toutes ses inventions, "Twisted Metal" porte encore les marques esthétiques de ses origines en tant que jeu. L'intrigue, quelle qu'elle soit, se lit comme une mise en place de scènes de poursuite et de combat animées par des images de synthèse. Les personnages s'invectivent les uns les autres avec des répliques qui ne sont peut-être pas des citations directes du jeu, mais qui ont l'air d'être des dialogues préenregistrés que l'on joue en tapant sur une manette.

Pour TheVerge, autre média pour le moins sérieux, Twisted Metal a pas mal de défauts, notamment de grosses longueurs scénaristiques. Selon le journaliste Andrew Webster tout est très long et se met en place difficilement. Pire, ça ressemble plus à une cinématique qu'à une véritable œuvre audiovisuelle !

Ca ressemble à une cinématique de 10 épisodes avant d'en arriver au gameplay, qui n'est pas encore disponible.

Mi figue mi raisin

Pour IGN par exemple, c'est beaucoup plus élogieux au niveau des critiques, le critique parle notamment d'une série Twisted Metal qui est absurde et hilarante. Avec un humour à la Deadpool. Ils apposent d'ailleurs la note de 8/10 à l'ensemble tout en précisant "Ce spectacle est tellement stupide, que seules des personnes intelligentes pourraient le faire.". Enfin on peut lire :

Twisted Metal est un mélange miraculeusement agréable de comédie, de violence et de réflexion.

Pour le Chicago Suntimes, Twisted Metal est aussi une sorte de plaisir coupable avec des scènes gores (et drôles) et un humour corrosif. Encore une fois la comparaison avec Deadpool est faite :

Twisted Metal a une conception de production de premier ordre et une énergie féroce tout le long, en particulier dans les nombreuses séquences de poursuite et batailles, qui entraînent beaucoup d'effusions de sang, souvent de manière comique et horrible

Bref, visiblement cette œuvre de Michael Jonathan Smith ne doit pas être prise au sérieux et il s'agit surtout d'un gros défouloir à savourer sans se prendre la tête. Le tout sort ce jour (27 juillet) sur la plateforme Peacock.