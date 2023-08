Dune 2 compte parmi les plus gros blockbusters des prochains mois. Une suite qui serait incomparable au premier avec des ambitions plus démesurées. Mais pour se faire un avis, il va falloir patienter très longtemps. Tous les plans de Warner Bros. Pictures et Legendary Pictures, et par extension ceux des spectateurs, viennent de tomber à l'eau.

Dune 2 ne fera pas d'ellipse et sera une suite directe au premier film de Denis Villeneuve (Blade Runner 2049). Les événements suivront la fin du précédent long-métrage où l'on retrouvera donc Paul Atréides (Timothée Chalamet), Chani (Zendaya), et le peuple Fremen. « Paul Atréides se rallie à Chani et aux Fremen tout en préparant sa revanche contre ceux qui ont détruit sa famille. Alors qu'il doit faire un choix entre l'amour de sa vie et le destin de la galaxie, il devra néanmoins tout faire pour empêcher un terrible futur que lui seul peut prédire » synopsis officiel de Dune : Deuxième partie.

Entre les images et le très beau trailer, il y avait de quoi se réjouir jusqu'aux révélations de Variety. Selon leurs sources, Dune 2 allait être repoussé en 2024. Une indiscrétion partagée en juillet dernier et qui, aujourd'hui, se vérifie. Warner Bros. Interactive et Legendary Pictures ont dû officiellement annoncer le report du prochain film. Une décision inévitable puisque la grève des acteurs et scénaristes à Hollywood n'est toujours pas terminée. Et elle n'est pas près de l'être.

Les studios ne veulent pas entendre grand-chose, et forcément, les acteurs et scénaristes ne souhaitent pas abandonner leur lutte pour un meilleur salaire, un meilleur encadrement de la profession et un partage plus équitables des revenus de plateformes SVOD comme Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video. De ce fait, Dune 2 ne sortira que le 14 mars 2024, au mieux, à la place du 3 novembre 2023.

Crédits : CinéSérie.

Ca va être fou selon Rebecca Ferguson (Mission Impossible 7)

Selon des sources proches de Legendary Pictures, la société et Warner Bros. Pictures ne pouvaient pas attendre plus longtemps. Dune 2 devait être impérativement repoussé. Avec cette nouvelle date, les deux firmes espèrent que tout sera rentré dans l'ordre d'ici là, et que les acteurs pourront promouvoir le film. Un doux rêve ? Le 14 mars 2024, c'est encore loin. Mais vu que les studios ne veulent rien savoir, une issue proche n'est pas certaine.

En tout cas, les fans sont dégoûtés de cette annonce sur Dune 2. « C'est pas possible, ça a été retardé ? Ugh »; « Je sais que ce n'était pas l'intention, mais voilà une façon de gâcher l'une des rares choses pour lesquelles les gens étaient enthousiastes »; « Vraiment déçus de devoir attendre plus longtemps »; « Bordel, j'avais réellement hâte de le voir à la fin de l'année »; « Nooooooon » ou encore « J'espérais vraiment que ça n'arrive pas, c'était de loin mon film le plus attendu de l'année » peut-on lire sur Twitter.

Une cruelle déception donc, mais d'après Rebecca Ferguson (Mission Impossible 7), les fans ne seront pas déçus. Ce sera même tout l'inverse. « Le premier film est phénoménal, énorme et grandiose. C'est génial, mais ce n'est rien comparé au deuxième.Dune 2, c'est comme un putain d'uppercut. C'est irréel. Je n'ai pas vu le film. J'ai lu le scénario et j'ai vu des images. Je me suis rendue sur le plateau quand je ne tournais pas, ce que je ne fais pas d'habitude parce que je suis trop occupée ou fatiguée. Mais je voulais voir les décors, ce qu'Austin Bautler faisait. C'est incroyable, il n'y a pas de mots. Les costumes de Jacqueline West, ce qu'Austin apporte à ce personnage, ce que fait Christopher Walken. C'est impensable ». Une suite qui contiendra apparemment plus d'action que le premier opus.